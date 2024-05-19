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Полная отмена роуминга между Россией и Республикой Беларусь: как изменятся тарифы на связь с 1 июня

Отмена роуминга между Россией и Республикой Беларусь запланирована на 1 июня

0:50
Туризм

Россия и Республика Беларусь планируют полностью отменить роуминг на сотовую связь между странами к первому июня, как сообщает ТАСС.

Отмена роуминга между Россией и Республикой Беларусь запланирована на 1 июня
Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR is licensed under CC0

С первого апреля 2022 года вступило в силу соглашение об отмене платы за входящие звонки на территории Союзного государства для белорусских и российских абонентов.

Процесс планирования отмены роуминга начался в 2017 году. С 2020-го в тестовом режиме начали снижать стоимость звонков, СМС-сообщений, интернет-трафика.

Российские сотовые операторы выразили готовность поддержать инициативу о полной ликвидации роуминга, в то время как белорусские компании отмечают, что данный шаг связан для них с значительными расходами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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