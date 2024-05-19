Полная отмена роуминга между Россией и Республикой Беларусь: как изменятся тарифы на связь с 1 июня

Россия и Республика Беларусь планируют полностью отменить роуминг на сотовую связь между странами к первому июня, как сообщает ТАСС.
С первого апреля 2022 года вступило в силу соглашение об отмене платы за входящие звонки на территории Союзного государства для белорусских и российских абонентов.
Процесс планирования отмены роуминга начался в 2017 году. С 2020-го в тестовом режиме начали снижать стоимость звонков, СМС-сообщений, интернет-трафика.
Российские сотовые операторы выразили готовность поддержать инициативу о полной ликвидации роуминга, в то время как белорусские компании отмечают, что данный шаг связан для них с значительными расходами.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.