Полная отмена роуминга между Россией и Республикой Беларусь: как изменятся тарифы на связь с 1 июня

Отмена роуминга между Россией и Республикой Беларусь запланирована на 1 июня

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия и Республика Беларусь планируют полностью отменить роуминг на сотовую связь между странами к первому июня, как сообщает ТАСС.

Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR is licensed under CC0

С первого апреля 2022 года вступило в силу соглашение об отмене платы за входящие звонки на территории Союзного государства для белорусских и российских абонентов.

Процесс планирования отмены роуминга начался в 2017 году. С 2020-го в тестовом режиме начали снижать стоимость звонков, СМС-сообщений, интернет-трафика.

Российские сотовые операторы выразили готовность поддержать инициативу о полной ликвидации роуминга, в то время как белорусские компании отмечают, что данный шаг связан для них с значительными расходами.