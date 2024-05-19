С дерева соберёте 80 кг яблок: этот сорт даёт стабильно высокий урожай — плоды сладкие и небольшие

Сорт яблок "Услада"

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Одним из отличных сортов яблонь является "Услада", выведенная отечественными селекционерами в 1961 году. Он порадует и вас, если посадите его на своём участке.

Фото: Self-photographed by Kmvar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это скороплодная яблоня, начинающая плодоносить на пятом году жизни. Урожайность стабильно высокая. С дерева можно собрать 80 кг вкусных плодов. Яблоки этого сорта имеют отменный вкус: сладкий с небольшой кислинкой, напоминающий спелую малину. Мякоть нежная, сочная, мелкозернистая, бело-розового цвета.

Эти яблочки круглые, небольшие (130 г), покрыты тонкой кожицей насыщенного красного цвета с розоватым оттенком. Они не только вкусны и красивы, но и богаты витаминами, минералами, пектинами, сахарами.

Урожай поспевает к концу августа, причем даже очень спелые яблоки не осыпаются. Чтобы насладиться ими зимой, собирайте их недозревшими и храните в сухом прохладном месте. Спелые яблоки лучше съесть в течение 3-4 недель или законсервировать.