Одним из отличных сортов яблонь является "Услада", выведенная отечественными селекционерами в 1961 году. Он порадует и вас, если посадите его на своём участке.
Это скороплодная яблоня, начинающая плодоносить на пятом году жизни. Урожайность стабильно высокая. С дерева можно собрать 80 кг вкусных плодов. Яблоки этого сорта имеют отменный вкус: сладкий с небольшой кислинкой, напоминающий спелую малину. Мякоть нежная, сочная, мелкозернистая, бело-розового цвета.
Эти яблочки круглые, небольшие (130 г), покрыты тонкой кожицей насыщенного красного цвета с розоватым оттенком. Они не только вкусны и красивы, но и богаты витаминами, минералами, пектинами, сахарами.
Урожай поспевает к концу августа, причем даже очень спелые яблоки не осыпаются. Чтобы насладиться ими зимой, собирайте их недозревшими и храните в сухом прохладном месте. Спелые яблоки лучше съесть в течение 3-4 недель или законсервировать.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.