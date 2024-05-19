Собака лает по ночам: вот три причины, которые вас удивят

Почему лают собаки: эксперты назвали главные причины

Собачий лай может быть очень раздражающим, особенно если нам кажется, что у собаки нет для этого видимых причин. Тем не менее, у животных есть свои обоснования.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В большинстве случаев лай собаки всегда имеет причину.

Специалисты выделяют три основные причины лая:

Недостаток воспитания

Если собака не была приучена к правильному поведению в раннем возрасте, она не видит причин менять свои привычки. Поэтому важно заниматься воспитанием питомца как можно раньше, чтобы избежать нежелательного поведения в будущем.

Страх

Хотя мы привыкли думать, что собаки не боятся, они могут испытывать страх, например, перед неожиданными звуками или объектами. Если собака лает от страха, не следует её ругать, чтобы не усугубить ситуацию.

Защитное поведение

Собаки часто используют лай, чтобы предупредить возможных угроз. Пёс может лаять на людей или других животных, которые кажутся ему опасными, сигнализируя им о том, что лучше держаться подальше.