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Как Китай стимулирует рынок недвижимости: новые условия для ипотечных кредитов и доступное жилье

Банк Китая резко упростил условия для покупки недвижимости

1:39
Недвижимость

Народный банк Китая, стремясь стабилизировать рынок недвижимости страны, значительно упростил условия покупки жилья. Как сообщает Bloomberg, регулятор "фактически отменил общенациональную минимальную процентную ставку по ипотечным кредитам" и снизил размер первоначального взноса для покупателей.

Банк Китая резко упростил условия для покупки недвижимости
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Согласно заявлению регулятора, минимальный взнос для покупателей первичного жилья теперь составляет 15% от стоимости вместо прежних 20%, а для вторичных покупок — 25% вместо 30%. Вице-премьер Китая Хэ Лифэн призвал местные власти приобретать дома по "разумным" ценам и превращать их в доступное жилье.

Ранее сообщалось, что китайские власти рассматривают возможность массового выкупа непроданных квартир и жилых зданий, предлагаемых проблемными застройщиками со значительными скидками, используя кредиты, предоставленные государственными банками.

Эксперты в целом положительно оценивают предпринятые меры, которые могут облегчить ситуацию в секторе недвижимости, где в апреле было зафиксировано самое резкое за десятилетие падение цен. Директор по исследованиям Китайского научно-исследовательского института E-house Ян Юэджин заявил, что "самая мягкая политика первоначальных платежей за всю историю Китая свидетельствует о приоритетном внимании центрального правительства к спросу на жилье". Однако директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шэнь Мэн отмечает, что эффективность мер будет зависеть от их практической реализации и реакции покупателей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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