Как Китай стимулирует рынок недвижимости: новые условия для ипотечных кредитов и доступное жилье

Банк Китая резко упростил условия для покупки недвижимости

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Народный банк Китая, стремясь стабилизировать рынок недвижимости страны, значительно упростил условия покупки жилья. Как сообщает Bloomberg, регулятор "фактически отменил общенациональную минимальную процентную ставку по ипотечным кредитам" и снизил размер первоначального взноса для покупателей.

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Согласно заявлению регулятора, минимальный взнос для покупателей первичного жилья теперь составляет 15% от стоимости вместо прежних 20%, а для вторичных покупок — 25% вместо 30%. Вице-премьер Китая Хэ Лифэн призвал местные власти приобретать дома по "разумным" ценам и превращать их в доступное жилье.

Ранее сообщалось, что китайские власти рассматривают возможность массового выкупа непроданных квартир и жилых зданий, предлагаемых проблемными застройщиками со значительными скидками, используя кредиты, предоставленные государственными банками.

Эксперты в целом положительно оценивают предпринятые меры, которые могут облегчить ситуацию в секторе недвижимости, где в апреле было зафиксировано самое резкое за десятилетие падение цен. Директор по исследованиям Китайского научно-исследовательского института E-house Ян Юэджин заявил, что "самая мягкая политика первоначальных платежей за всю историю Китая свидетельствует о приоритетном внимании центрального правительства к спросу на жилье". Однако директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шэнь Мэн отмечает, что эффективность мер будет зависеть от их практической реализации и реакции покупателей.