Народный банк Китая, стремясь стабилизировать рынок недвижимости страны, значительно упростил условия покупки жилья. Как сообщает Bloomberg, регулятор "фактически отменил общенациональную минимальную процентную ставку по ипотечным кредитам" и снизил размер первоначального взноса для покупателей.
Согласно заявлению регулятора, минимальный взнос для покупателей первичного жилья теперь составляет 15% от стоимости вместо прежних 20%, а для вторичных покупок — 25% вместо 30%. Вице-премьер Китая Хэ Лифэн призвал местные власти приобретать дома по "разумным" ценам и превращать их в доступное жилье.
Ранее сообщалось, что китайские власти рассматривают возможность массового выкупа непроданных квартир и жилых зданий, предлагаемых проблемными застройщиками со значительными скидками, используя кредиты, предоставленные государственными банками.
Эксперты в целом положительно оценивают предпринятые меры, которые могут облегчить ситуацию в секторе недвижимости, где в апреле было зафиксировано самое резкое за десятилетие падение цен. Директор по исследованиям Китайского научно-исследовательского института E-house Ян Юэджин заявил, что "самая мягкая политика первоначальных платежей за всю историю Китая свидетельствует о приоритетном внимании центрального правительства к спросу на жилье". Однако директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шэнь Мэн отмечает, что эффективность мер будет зависеть от их практической реализации и реакции покупателей.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.