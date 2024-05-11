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Названа главная опасность для здоровья офисных сотрудников

Каким болезням подвержены офисные сотрудники

1:24
Здоровье

Работа в офисе может иметь свои риски для здоровья. В этой статье мы расскажем, чем вредна офисная работа.

Каким болезням подвержены офисные сотрудники
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Чем опасна офисная работа для физического и психического здоровья

Работа в офисе, проведение досуга за просмотром телевизора и компьютера — все эти факторы формируют малоподвижный образ жизни современного человека. Еще пару десятилетий назад вряд ли можно было представить масштабы этой проблемы.

У офисных работников хуже функционирует желудочно-кишечный тракт, медленнее происходят обменные процессы, ухудшается качество сна. Психологические и эмоциональные стрессы приводят к хроническому стрессу, усталости и неврозам.

Доказано, что малоподвижный образ жизни приводит к искривлению позвоночника. Дело осложняется еще и тем, что, обычно сидя за столом, мы не заботимся о поддержании правильной осанки. Через определенный промежуток времени нетренированные мышцы спины начинают уставать и позвоночник слегка сгибается.

Когда вы физически активны, ваш мозг вырабатывает серотонин, который является химическим веществом, улучшающим настроение. Без физической активности выделяется меньше серотонина. Поэтому вы можете испытывать меньше положительных эмоций и меньше энергии.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
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