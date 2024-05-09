За что ставят памятники собакам. История подвигов и полезных дел

Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Во многих странах мира стоят памятники собаке. Вероятно, это первое животное, которое десятки тысяч лет было одомашнено человеком и которое до сих пор верно служит ему.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Одни памятники ставят псу, который до конца остался верен своему умершему хозяину, другие напоминают нам о псах, которые умерли на операционном столе, но благодаря им человечество получило необходимую вакцину. Другие безвозвратно остались в космосе, третьи в годы войны эвакуировали раненых с поля боя. Профессий у псов за последние пару веков накопилось немало. А то, что сегодня много псов-бродяг, это вина человека. Никому не хочется, даже четырёхлапым, стать бомжом. А кушать-то хочется.

Собака — вечный спутник человека

Собаки-полицейские, собаки-санитары, собаки-разведчики. Здесь псы могут дать большую фору нам, двулапым. Конечно, здесь всегда надо сделать большой акцент на воспитание и дрессировку. Собака видит зорче нас, слышит — тоньше, обоняние её совершенно. Есть собаки, которые чуют человека за километр. Об этом говорят много, но до сих пор многие их природные таланты не раскрыты. Так что же это, шестое чувство?

Известен случай с шестимесячным щенком-овчаркой, отправленного в клетке по железной дороге из Парижа в Рамбуйе. 50 километров. Через три дня малыш вернулся обратно, хотя никогда не выезжал оттуда. К тому же он умудрился и отыскать дом хозяина.

Или случай с другой собакой, вскочившей в поезд и вышедшей потом на нужной ей станции. Кстати, много лет назад я так же наблюдал за бродяжкой в московском метро. Проехав несколько остановок, она регулярно выглядывала из открытой двери, как будто думала: здесь выходить или нет? Через остановок пять она вышла. Там её ждали ещё пара псов. Тайна? Полагаю, найдутся те, кто безапелляционно всё объяснит.

Европа первой дала пример, как собаку можно поставить на общественную службу. Первопроходцами здесь стали бельгийцы, которые приняли псов на полицейскую службу. Правда, из-за четырёхлапых был сокращен состав полиции, но и число ночных преступлений, как-то грабежи, кражи, взломы резко поползло вниз.

Говоря о собаках-военнослужащих, стоит сказать, что здесь впереди были пруссаки. Произошло это в конце XIX века. Они стали охранять передовые позиции от вражеских разведчиков. Но чаще всего становились санитарами, исполняя роль известных всем высокогорных сенбернаров. Собака лаем подзывала санитара, находя раненого.

Особенно это было важно, когда раненый лежал далеко и его голос был не слышен. Собака сама бежала к санитару и приводила его к раненому. Известен пример с тремя такими псами, которые принимали участие в боевых действиях в Китае. Четырёхлапые спасли жизнь более двадцати солдатам, которые без них просто умерли бы, забытые на поле боя.

Французский офицер Сен-Лоран, который долгое время занимался дрессировкой собак, писал в своей книге "Собака-охранник и собака-боец", что от псов можно добиться всего. Надо только воспитывать их как ребенка. А это терпение и систематические занятия. Такое воспитание продолжается от 8 до 10 месяцев. Сначала пёс получает начальное образование, и только потом — "специальное". В зависимости от рода войск, где ему придётся служить.

Впрочем, не все породы собак, да и индивидуально, бывают одарёнными для обучения. В этом случае мы от них мало отличаемся. Тот же Сен Лоран утверждал, что самые способные — это овчарки. Мускулистые, бесстрашные и очень умные. Под стать им сенбернары и доги. Собака вообще в детстве учится охотно. Для неё уроки — это забава. И через год, если учитель настойчив и справедлив, а пес понятлив, такая дрессировка может дать чудесный результат.

Четырёхлапые законно получили свое место в строю парада победы 9 мая

В дни, когда мы отмечаем Победу в Великой Отечественной войне 9 мая, всегда надо помнить и о собаках, которые нередко ценой своей жизни спасали тысячи советских бойцов. Не случайно в строю победного парада на Красной площади летом 1945 года шёл пес Джульбарс. Правда, в строю, рядом с другими псами, он не шёл. Его несли на шинели. Накануне парада во время выполнения боевого задания, он получил ранения. Но Сталин решил, что боевому псу негоже смотреть на парад со стороны. Его место в строю, пусть и на руках.

Не случайно этот пес был награждён медалью "За боевые заслуги". Наверное за это полагалась миска хороших наваристых щей. А в его послужном списке от СССР до Чехословакии и Австрии были тысячи обезвреженных мин. И здесь он был не одинок.

Есть воспоминания сибиряка, ветерана Сергея Соловьева, который рассказывал о подвигах четырёхлапых санитаров. По его словам, из-за плотного огня санитары не могли пробраться к тяжелораненым. На помощь приходили собаки, которые по-пластунски подползали к раненому и подставляли ему бок с медицинской сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Только потом отправлялись к другому.

Псы безошибочно могли отличить живого человека от погибшего, ведь многие раненые находились в бессознательном состоянии. Такому бойцу четвероногий санитар лизал лицо до тех пор, пока он не придёт в сознание. В холод они грели бойцов своим дыханием. И можно поверить, зная собак: "Собаки плакали над умершими".

Не случайно в конце лета 1944 года начальник Главного военно-санитарного управления Красной армии сообщал в приветственном письме по случаю двадцатилетия Центральной школы служебного собаководства:

"За истёкший период Великой Отечественной войны на собаках было вывезено 500 тысяч тяжелораненых офицеров и бойцов, и теперь этот вид транспорта получил общее признание".

А ведь среди спасённых могли быть ваши деды и прадеды. Поблагодарим и псов за нашу общую Победу.