Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев
За что ставят памятники собакам. История подвигов и полезных дел

Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах

0:43
Зоосфера » Собаки

Во многих странах мира стоят памятники собаке. Вероятно, это первое животное, которое десятки тысяч лет было одомашнено человеком и которое до сих пор верно служит ему.

Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Одни памятники ставят псу, который до конца остался верен своему умершему хозяину, другие напоминают нам о псах, которые умерли на операционном столе, но благодаря им человечество получило необходимую вакцину. Другие безвозвратно остались в космосе, третьи в годы войны эвакуировали раненых с поля боя. Профессий у псов за последние пару веков накопилось немало. А то, что сегодня много псов-бродяг, это вина человека. Никому не хочется, даже четырёхлапым, стать бомжом. А кушать-то хочется.

Собака — вечный спутник человека

Собаки-полицейские, собаки-санитары, собаки-разведчики. Здесь псы могут дать большую фору нам, двулапым. Конечно, здесь всегда надо сделать большой акцент на воспитание и дрессировку. Собака видит зорче нас, слышит — тоньше, обоняние её совершенно. Есть собаки, которые чуют человека за километр. Об этом говорят много, но до сих пор многие их природные таланты не раскрыты. Так что же это, шестое чувство?

Известен случай с шестимесячным щенком-овчаркой, отправленного в клетке по железной дороге из Парижа в Рамбуйе. 50 километров. Через три дня малыш вернулся обратно, хотя никогда не выезжал оттуда. К тому же он умудрился и отыскать дом хозяина.

Или случай с другой собакой, вскочившей в поезд и вышедшей потом на нужной ей станции. Кстати, много лет назад я так же наблюдал за бродяжкой в московском метро. Проехав несколько остановок, она регулярно выглядывала из открытой двери, как будто думала: здесь выходить или нет? Через остановок пять она вышла. Там её ждали ещё пара псов. Тайна? Полагаю, найдутся те, кто безапелляционно всё объяснит.

Европа первой дала пример, как собаку можно поставить на общественную службу. Первопроходцами здесь стали бельгийцы, которые приняли псов на полицейскую службу. Правда, из-за четырёхлапых был сокращен состав полиции, но и число ночных преступлений, как-то грабежи, кражи, взломы резко поползло вниз.

Говоря о собаках-военнослужащих, стоит сказать, что здесь впереди были пруссаки. Произошло это в конце XIX века. Они стали охранять передовые позиции от вражеских разведчиков. Но чаще всего становились санитарами, исполняя роль известных всем высокогорных сенбернаров. Собака лаем подзывала санитара, находя раненого.

Особенно это было важно, когда раненый лежал далеко и его голос был не слышен. Собака сама бежала к санитару и приводила его к раненому. Известен пример с тремя такими псами, которые принимали участие в боевых действиях в Китае. Четырёхлапые спасли жизнь более двадцати солдатам, которые без них просто умерли бы, забытые на поле боя.

Французский офицер Сен-Лоран, который долгое время занимался дрессировкой собак, писал в своей книге "Собака-охранник и собака-боец", что от псов можно добиться всего. Надо только воспитывать их как ребенка. А это терпение и систематические занятия. Такое воспитание продолжается от 8 до 10 месяцев. Сначала пёс получает начальное образование, и только потом — "специальное". В зависимости от рода войск, где ему придётся служить.

Впрочем, не все породы собак, да и индивидуально, бывают одарёнными для обучения. В этом случае мы от них мало отличаемся. Тот же Сен Лоран утверждал, что самые способные — это овчарки. Мускулистые, бесстрашные и очень умные. Под стать им сенбернары и доги. Собака вообще в детстве учится охотно. Для неё уроки — это забава. И через год, если учитель настойчив и справедлив, а пес понятлив, такая дрессировка может дать чудесный результат.

Четырёхлапые законно получили свое место в строю парада победы 9 мая

В дни, когда мы отмечаем Победу в Великой Отечественной войне 9 мая, всегда надо помнить и о собаках, которые нередко ценой своей жизни спасали тысячи советских бойцов. Не случайно в строю победного парада на Красной площади летом 1945 года шёл пес Джульбарс. Правда, в строю, рядом с другими псами, он не шёл. Его несли на шинели. Накануне парада во время выполнения боевого задания, он получил ранения. Но Сталин решил, что боевому псу негоже смотреть на парад со стороны. Его место в строю, пусть и на руках.

Не случайно этот пес был награждён медалью "За боевые заслуги". Наверное за это полагалась миска хороших наваристых щей. А в его послужном списке от СССР до Чехословакии и Австрии были тысячи обезвреженных мин. И здесь он был не одинок.

Есть воспоминания сибиряка, ветерана Сергея Соловьева, который рассказывал о подвигах четырёхлапых санитаров. По его словам, из-за плотного огня санитары не могли пробраться к тяжелораненым. На помощь приходили собаки, которые по-пластунски подползали к раненому и подставляли ему бок с медицинской сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Только потом отправлялись к другому.

Псы безошибочно могли отличить живого человека от погибшего, ведь многие раненые находились в бессознательном состоянии. Такому бойцу четвероногий санитар лизал лицо до тех пор, пока он не придёт в сознание. В холод они грели бойцов своим дыханием. И можно поверить, зная собак: "Собаки плакали над умершими".

Не случайно в конце лета 1944 года начальник Главного военно-санитарного управления Красной армии сообщал в приветственном письме по случаю двадцатилетия Центральной школы служебного собаководства:

"За истёкший период Великой Отечественной войны на собаках было вывезено 500 тысяч тяжелораненых офицеров и бойцов, и теперь этот вид транспорта получил общее признание".

А ведь среди спасённых могли быть ваши деды и прадеды. Поблагодарим и псов за нашу общую Победу.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Новости Все >
Наталья Кустинская снималась в "Три плюс два" в парике
В Новосибирске суд взыскал 130 тысяч со страховщика в пользу автовладельца
Лёгкий способ, как проверить натуральность мёда
Владимир Путин нацелен на развитие собственных технологий
Советы садоводам: как повысить урожай яблок
Вадим Горшенин выступил против назначения соратника Кириенко на новый срок в АП
Легкая растяжка и упражнения при болях в ахилле
ДМС для пожилых: как выбрать страховку без рисков и переплат
Стало известно, что будет с человеком при падении в чёрную дыру
Назван полезный и питательный перекус
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Последние материалы
Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма"
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
8 мая Украина вовсю отмечала свой День победы по-европейски — победы над собой
Стало известно, что будет с человеком при падении в чёрную дыру
Назван полезный и питательный перекус
Тибудьен: как приготовить национальное блюдо Сенегала
Компания Silver Basis подала заявление в суд о признании банкротом завода "Москвич"
"Победа стоит два миллиона евро": продюсер раскрыл цену триумфа на "Евровидении"
Продюсер Леонид Дзюник осудил травлю Кристины Орбакайте
Светлана Светличная не добилась больших успехов в кино из-за одной серьёзной проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников