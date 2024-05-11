Новый инновационный способ защиты от акул в Египте: прототип устройства в Хургаде

В Хургаде предлагают новый способ защиты от акул

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Египте в социальных сетях был опубликован видеоролик, где обсуждается новый метод защиты туристов от акул. Изобретатель представил свой прототип устройства на набережной Хургады, а в качестве эксперта выступил основатель местного университета, занимающегося морским спасением и экологией.

Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз is licensed under Public domain

Инициативу разработки инженер объяснил трагическим инцидентом на пляже отеля Elysees Hotel Hurghada, где акула напала на россиянина, и никто не смог ему помочь вовремя.

В видео демонстрируется компактное устройство, способное работать в радиусе до 100 кв. метров, просто опустив его в воду. Создатель утверждает, что оно издает импульс, отпугивающий акул, визуализированный в виде мигающего света.

Чтобы увеличить мощность устройства, необходимо дополнительное финансирование. Изобретатель стремится заинтересовать в проекте власти Египта и инвесторов, включая тех, кто разрабатывает новые курорты в Саудовской Аравии.

Описан комплекс мер по защите туристов, включающий подводные камеры и систему управления, которая при обнаружении хищника активирует сигнал тревоги и начнет отпугивать акул, не причиняя им вреда.

Также упоминается, что устройство оснащено механизмом, подобным динамо-машине, который позволяет ему работать без подзарядки, однако это утверждение кажется довольно фантастическим.

Ранее экологи выразили протест против установки защитных барьеров вдоль побережья Красного моря, предлагая вместо этого усилить службу спасателей и использовать спутниковое слежение за опасными видами акул.