Все наверняка слышали о пептидах в косметике, но насколько они действенны? Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, являющиеся строительными блоками для белков кожи, таких как коллаген, эластин и кератин, поддерживая ее текстуру и упругость.
Их разнообразие — от пептидов-носителей до нейротрансмиттерных — придает им уникальные свойства. Их польза заключается в способности стимулировать клетки кожи, обновлять ее и повышать упругость. Они также обладают безопасностью и способностью проникать в кожу, не повреждая ее барьер.
Последнее время пептиды активно используются в косметике — от сывороток до средств для губ — их способности помогают укрепить кожный барьер, снять воспаления и стимулировать производство коллагена.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.