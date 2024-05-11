Пептиды в косметике: мифы и реальность

Всё, что вам нужно знать о пептидах, но не знали, где узнать.

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все наверняка слышали о пептидах в косметике, но насколько они действенны? Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, являющиеся строительными блоками для белков кожи, таких как коллаген, эластин и кератин, поддерживая ее текстуру и упругость.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Их разнообразие — от пептидов-носителей до нейротрансмиттерных — придает им уникальные свойства. Их польза заключается в способности стимулировать клетки кожи, обновлять ее и повышать упругость. Они также обладают безопасностью и способностью проникать в кожу, не повреждая ее барьер.

Последнее время пептиды активно используются в косметике — от сывороток до средств для губ — их способности помогают укрепить кожный барьер, снять воспаления и стимулировать производство коллагена.



