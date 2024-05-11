Пирог с капустой и грибами: быстрый и вкусный рецепт из готового слоёного теста

Рецепт слоёного пирога с капустой и грибами представляет собой простое и вкусное блюдо, которым так приятно побаловать родных в выходной день. Этот пирог от сайта "Лайфхакер.ру" также можно сделать на ужин в будний день, ведь печётся от из готового слоёного теста, а значит, очень быстро!
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
растительное масло (2-3 столовые ложки),
половина кочана капусты,
одна морковь,
300 г шампиньонов,
соль (по вкусу),
четверть пучка зелёного лука,
500 г слоёного теста,
одно яйцо.
Приготовление
Разогрейте растительное масло на сковороде.
Нарежьте капусту тонкими полосками, натрите морковь на тёрке, а шампиньоны нарежьте пластинами.
Выложите все эти ингредиенты на сковороду и обжаривайте их около 15 минут, помешивая. После этого добавьте к начинке соль и мелко нарезанный зелёный лук, хорошо перемешайте.
Раскатайте слоёное тесто на два пласта и выложите один из них в дно формы для пирога. Равномерно распределите начинку по тесту и накройте ее вторым пластом теста. Соедините края теста, смажьте пирог взбитым яйцом и сделайте несколько проколов вилкой, чтобы пар мог выходить.
Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 °C духовке примерно 25 минут.
В итоге вы получите ароматный и сытный слоеный пирог с капустой и грибами, готовый к подаче. Приятного аппетита!
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Потрясающий пирог с капустой и грибами из слоёного теста