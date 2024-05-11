Пирог с капустой и грибами: быстрый и вкусный рецепт из готового слоёного теста

Слоёный пирог с капустой и грибами: готовое слоёное тесто и много сочной начинки

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт слоёного пирога с капустой и грибами представляет собой простое и вкусное блюдо, которым так приятно побаловать родных в выходной день. Этот пирог от сайта "Лайфхакер.ру" также можно сделать на ужин в будний день, ведь печётся от из готового слоёного теста, а значит, очень быстро!

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

растительное масло (2-3 столовые ложки),

половина кочана капусты,

одна морковь,

300 г шампиньонов,

соль (по вкусу),

четверть пучка зелёного лука,

500 г слоёного теста,

одно яйцо.

Приготовление

Разогрейте растительное масло на сковороде. Нарежьте капусту тонкими полосками, натрите морковь на тёрке, а шампиньоны нарежьте пластинами. Выложите все эти ингредиенты на сковороду и обжаривайте их около 15 минут, помешивая. После этого добавьте к начинке соль и мелко нарезанный зелёный лук, хорошо перемешайте. Раскатайте слоёное тесто на два пласта и выложите один из них в дно формы для пирога. Равномерно распределите начинку по тесту и накройте ее вторым пластом теста. Соедините края теста, смажьте пирог взбитым яйцом и сделайте несколько проколов вилкой, чтобы пар мог выходить. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 °C духовке примерно 25 минут.

В итоге вы получите ароматный и сытный слоеный пирог с капустой и грибами, готовый к подаче. Приятного аппетита!