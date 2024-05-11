Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каким болезням подвержены офисные сотрудники
Не попадись на обман. Узнайте, что скрывают продавцы подержанных авто
Мануэль Рульфо исполнит главную роль в новом "Мире Юрского периода"
Плиометрические упражнения на скорость для быстрого бега
Летевшего в Ригу к отцу русского не пустили на рейс
5 лучших моделей автомобилей ВАЗ, которые до сих пор остаются популярными
Эксперты ответили, почему в доме с кошкой не должны быть двери
Эстетическое воздействие: спреи для безупречной гладкости волос
Названы продукты, которые можно есть на ужин
Пирог с капустой и грибами: быстрый и вкусный рецепт из готового слоёного теста

Слоёный пирог с капустой и грибами: готовое слоёное тесто и много сочной начинки

1:39
Еда

Рецепт слоёного пирога с капустой и грибами представляет собой простое и вкусное блюдо, которым так приятно побаловать родных в выходной день. Этот пирог от сайта "Лайфхакер.ру" также можно сделать на ужин в будний день, ведь печётся от из готового слоёного теста, а значит, очень быстро!

Слоёный пирог с капустой и грибами: готовое слоёное тесто и много сочной начинки
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • растительное масло (2-3 столовые ложки),
  • половина кочана капусты,
  • одна морковь,
  • 300 г шампиньонов,
  • соль (по вкусу),
  • четверть пучка зелёного лука,
  • 500 г слоёного теста,
  • одно яйцо.

Приготовление

  1. Разогрейте растительное масло на сковороде.
  2. Нарежьте капусту тонкими полосками, натрите морковь на тёрке, а шампиньоны нарежьте пластинами.
  3. Выложите все эти ингредиенты на сковороду и обжаривайте их около 15 минут, помешивая. После этого добавьте к начинке соль и мелко нарезанный зелёный лук, хорошо перемешайте.
  4. Раскатайте слоёное тесто на два пласта и выложите один из них в дно формы для пирога. Равномерно распределите начинку по тесту и накройте ее вторым пластом теста. Соедините края теста, смажьте пирог взбитым яйцом и сделайте несколько проколов вилкой, чтобы пар мог выходить.
  5. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 °C духовке примерно 25 минут.

В итоге вы получите ароматный и сытный слоеный пирог с капустой и грибами, готовый к подаче. Приятного аппетита!

Потрясающий пирог с капустой и грибами из слоёного теста
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Hyundai вводит платные функции в свои автомобили в 2024 году
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Крепкие и здоровые: рассказываем как поливать баклажаны
От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг
От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг
Последние материалы
Летевшего в Ригу к отцу русского не пустили на рейс
5 лучших моделей автомобилей ВАЗ, которые до сих пор остаются популярными
Эксперты ответили, почему в доме с кошкой не должны быть двери
Эстетическое воздействие: спреи для безупречной гладкости волос
Названы продукты, которые можно есть на ужин
Режиссёр "Чёрного зеркала" снимет 3 серии спин-оффа "Игры престолов"
Консультант Возжова: кофе перед выступлением плохо действует на голосовые связки
Говорим о самом важном аспекте ухода за грядками
Анастасия Ивлеева шутит о сотрудничестве с Медведевым
Эллиптический тренажер или велотренажер, что лучше?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников