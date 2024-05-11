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Тренировка для рук, которая приведет в тонус всю верхнюю часть тела за несколько минут

Небольшая, но эффективная тренировка для рук 5х10

3:40
Спорт

Для этой тренировки вы можете использовать коврик для йоги, чтобы безопасно выполнить несколько из этих движений. Не забудьте разогреться несколькими минутами легких кардиотренировок и динамических упражнений, таких как высокие колени, бег трусцой на месте и круги руками.

Небольшая, но эффективная тренировка для рук 5х10
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Разгибание трицепса над головой.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, колени слегка согнуты, пупок подтянут к позвоночнику.
  • Держите гантель обеими руками над головой, держа локти прямыми и близко к ушам.
  • Медленно согните руки в локтях, опуская гантель за голову.
  • Верните их в исходное положение.

Совет: Выполнение этого движения стоя требует большой силы мышц пресса. Следите за тем, чтобы мышцы живота были задействованы. Это помогает снять нагрузку с нижней части спины.

Приседание у стены с подъемом вперед.

  • Прислонитесь спиной к стене, ноги на ширине плеч. Возьмите по гантели в каждую руку.
  • Медленно сползайте по стене, прижимаясь спиной к стене. Опускайтесь, пока бедра не станут параллельны земле.
  • Удерживайте это положение, поднимая руки прямо перед собой.
  • Опустите руки обратно и повторите подъемно-опускательную часть всего 10 повторений.

Совет: Приседая у стены, старайтесь опускаться так, чтобы бедра были параллельны полу. Но если это слишком глубоко, можно сократить дистанцию.

Сокрушение черепа с помощью ягодичного моста.

  • Лягте на спину, согнув колени и держа в каждой руке по легкой гантели. Ноги должны быть на ширине плеч.
  • Задействуйте основные мышцы, упритесь пятками в пол и поднимите бедра, чтобы принять положение моста. Удерживайте это положение.
  • Согните руки в локтях и поднесите гантели к голове. Повернув ладони друг к другу, выпрямите руки, чтобы поднять гантели над плечами.
  • Опускайте гантели ко лбу, пока локти не согнутся под углом 90 градусов. На этом завершается часть движения "сокрушитель черепа".
  • Оставайтесь в позе ягодичного моста и повторите упражнение "Сокрушитель черепа".

Совет: Держите колено и ягодичные мышцы напряженными. Поддерживайте давление на верхнюю часть спины, а не на шею.

Отжимание на трицепс.

  • Встаньте на доску так, чтобы предплечья опирались на пол. Ваше тело должно находиться на прямой линии от плеч до пяток.
  • Одновременно отталкивайтесь от земли обеими руками, пока обе руки не будут вытянуты и вы не достигнете вершины отжимания. Ваши руки будут немного впереди плеч.
  • Снова опускайтесь на планку для предплечий, обеими руками одновременно, пока не вернетесь в исходное положение.
  • Повторить.

Совет: Если полное отжимание слишком сложно, выполняйте упражнение, упираясь коленями в пол.

Ходьба по доске.

  • Встаньте на доску так, чтобы предплечья опирались на пол. Ваше тело должно находиться на прямой линии от плеч до пяток.
  • Отжимайтесь от земли по одной руке за раз, пока обе руки не будут вытянуты и вы не достигнете вершины отжимания.
  • Снова опускайтесь на планку для предплечий, по одной руке за раз, пока не вернетесь в исходное положение.
  • Повторить.

Совет: Сохраняйте нагрузку на кор на протяжении всего движения. Если вы не можете удерживать жесткую доску, опуститесь на колени и завершите движение.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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