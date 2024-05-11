7 плиометрических упражнений, которые помогут вам увеличить скорость бега

Плиометрические упражнения на скорость для быстрого бега

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Плиометрические упражнения — отличный способ улучшить скорость бега, потому что они включают взрывные движения, имитирующие движения при беге. Они также помогают улучшить вашу общую силу, что поможет вам бегать быстрее в течение более длительного времени.

Фото: defense.gov by Seaman George M. Bell is licensed under Creative Commons CC0 License

Почему плиометрические упражнения полезны для бегунов?

Набор мышечных волокон.

Укрепляют мышечные волокна.

Увеличьте скорость двигательной активности.

Тренируют мышцы, чтобы они потребляли меньше кислорода.

Укрепляют кости и мягкие ткани.

Улучшенная координация.

Улучшенная сердечно-сосудистая система.

Какие плиометрические упражнения для повышения скорости лучше всего?

Прыжок в глубину.

Все, что вам нужно для правильного выполнения прыжка в глубину, — это приподнятая платформа и достаточно места для прыжков. Вы можете использовать приподнятый ящик, скамейку или даже лестницу. Выполняя прыжок в глубину, обязательно спрыгивайте с платформы обеими ногами и приземляйтесь обеими ногами на землю. Не пытайтесь подпрыгнуть выше, чем нужно, чтобы приземлиться на землю.

Прыжок с подтягиванием.

Начните с того, что поставьте ноги на ширине плеч.

Подпрыгните в воздух и подтяните колени к груди.

Мягко приземлитесь на землю обеими ногами, а затем снова прыгните.

Помните, что мышцы живота должны быть напряжены, чтобы вы могли прыгать как можно выше.

Прыжок с приседанием.

Начните с того, что поставьте ноги на ширине плеч.

Приседайте глубоко, а затем подпрыгивайте в воздух.

Мягко приземлитесь на землю обеими ногами, а затем снова присядьте на корточки.

Помните, что мышцы живота должны быть напряжены, чтобы вы могли прыгать как можно выше.

Прыжки в боксе.

Начните, встав перед приподнятым ящиком или платформой.

Запрыгните на коробку, а затем спрыгните с коробки.

Мягко приземлитесь на землю обеими ногами, а затем снова прыгните.

Помните, что мышцы живота должны быть напряжены, чтобы вы могли прыгать как можно выше.

Убедитесь, что вы запрыгиваете на бокс обеими ногами и что вы не спрыгиваете с бокса одной ногой. Это может привести к потере равновесия и увеличению риска травм.

Плиометрические отжимания.

Плиометрические отжимания — более сложное упражнение, чем традиционные. Они включают в себя те же движения, что и традиционные отжимания, с той лишь разницей, что вы резко отталкиваетесь от земли с силой, достаточной для того, чтобы ваши руки оторвались от земли.

Следите за тем, чтобы мышцы живота были напряжены, чтобы вы могли отталкиваться от земли как можно сильнее.

Берпи с мячом Bosu.

Начните с того, что встаньте с мячом bosu перед собой.

Присядьте на корточки и положите мяч bosu на землю.

Подпрыгните и возьмите мяч bosu руками.

Поднимайте их над головой, когда возвращаетесь в положение глубокого приседания.

Мягко приземлитесь на землю обеими ногами, а затем снова прыгните.

Прыжки со скакалкой.

Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер.

Держите ручки так, чтобы ладони были параллельны друг другу.

Держите локти слегка согнутыми, а плечи опущенными и отведенными назад.

Перепрыгните через скакалку, поднимая колени и лодыжки и размахивая руками вниз и вперед. Главное — оттолкнуться обеими ногами и приземлиться на подушечки ступней.