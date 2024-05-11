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7 плиометрических упражнений, которые помогут вам увеличить скорость бега

Плиометрические упражнения на скорость для быстрого бега

3:44
Спорт

Плиометрические упражнения — отличный способ улучшить скорость бега, потому что они включают взрывные движения, имитирующие движения при беге. Они также помогают улучшить вашу общую силу, что поможет вам бегать быстрее в течение более длительного времени.

Плиометрические упражнения на скорость для быстрого бега
Фото: defense.gov by Seaman George M. Bell is licensed under Creative Commons CC0 License

Почему плиометрические упражнения полезны для бегунов?

  • Набор мышечных волокон.
  • Укрепляют мышечные волокна.
  • Увеличьте скорость двигательной активности.
  • Тренируют мышцы, чтобы они потребляли меньше кислорода.
  • Укрепляют кости и мягкие ткани.
  • Улучшенная координация.
  • Улучшенная сердечно-сосудистая система.

Какие плиометрические упражнения для повышения скорости лучше всего?

Прыжок в глубину.

Все, что вам нужно для правильного выполнения прыжка в глубину, — это приподнятая платформа и достаточно места для прыжков. Вы можете использовать приподнятый ящик, скамейку или даже лестницу. Выполняя прыжок в глубину, обязательно спрыгивайте с платформы обеими ногами и приземляйтесь обеими ногами на землю. Не пытайтесь подпрыгнуть выше, чем нужно, чтобы приземлиться на землю.

Прыжок с подтягиванием.

  • Начните с того, что поставьте ноги на ширине плеч.
  • Подпрыгните в воздух и подтяните колени к груди.
  • Мягко приземлитесь на землю обеими ногами, а затем снова прыгните.
  • Помните, что мышцы живота должны быть напряжены, чтобы вы могли прыгать как можно выше.

Прыжок с приседанием.

  • Начните с того, что поставьте ноги на ширине плеч.
  • Приседайте глубоко, а затем подпрыгивайте в воздух.
  • Мягко приземлитесь на землю обеими ногами, а затем снова присядьте на корточки.
  • Помните, что мышцы живота должны быть напряжены, чтобы вы могли прыгать как можно выше.

Прыжки в боксе.

  • Начните, встав перед приподнятым ящиком или платформой.
  • Запрыгните на коробку, а затем спрыгните с коробки.
  • Мягко приземлитесь на землю обеими ногами, а затем снова прыгните.
  • Помните, что мышцы живота должны быть напряжены, чтобы вы могли прыгать как можно выше.
  • Убедитесь, что вы запрыгиваете на бокс обеими ногами и что вы не спрыгиваете с бокса одной ногой. Это может привести к потере равновесия и увеличению риска травм.

Плиометрические отжимания.

Плиометрические отжимания — более сложное упражнение, чем традиционные. Они включают в себя те же движения, что и традиционные отжимания, с той лишь разницей, что вы резко отталкиваетесь от земли с силой, достаточной для того, чтобы ваши руки оторвались от земли.

Следите за тем, чтобы мышцы живота были напряжены, чтобы вы могли отталкиваться от земли как можно сильнее.

Берпи с мячом Bosu.

  • Начните с того, что встаньте с мячом bosu перед собой.
  • Присядьте на корточки и положите мяч bosu на землю.
  • Подпрыгните и возьмите мяч bosu руками.
  • Поднимайте их над головой, когда возвращаетесь в положение глубокого приседания.
  • Мягко приземлитесь на землю обеими ногами, а затем снова прыгните.

Прыжки со скакалкой.

  • Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер.
  • Держите ручки так, чтобы ладони были параллельны друг другу.
  • Держите локти слегка согнутыми, а плечи опущенными и отведенными назад.
  • Перепрыгните через скакалку, поднимая колени и лодыжки и размахивая руками вниз и вперед. Главное — оттолкнуться обеими ногами и приземлиться на подушечки ступней.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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