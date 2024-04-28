Секреты крепких ногтей: экспертные советы для здорового роста

Как достичь длинных ногтей

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Некоторые ногти становятся ломкими и перестают расти, что может вызывать беспокойство. Тем не менее, есть несколько простых советов, которые помогут ногтям вернуть здоровый вид.

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Косметолог и специалист по ногтям Елена Валуева рассказывает, что главное — бережное обращение с ногтями. Регулярное использование масла для кутикулы помогает увлажнять и укреплять ногти. Важно также обратить внимание на биотин, витамин группы В, который может помочь укрепить ногтевую пластину. При выборе пилочки для ногтей предпочтение стоит отдать мягкой пилке, а не стеклянной. Также важно правильно подпиливать ногти, двигаясь в одном направлении от внешнего края к центру. При снятии лака следует избегать средств с высоким содержанием ацетона, так как они могут сушить ногти.

Вместо этого лучше использовать средства без ацетона, обогащенные витаминами и жирными кислотами, чтобы ногти оставались увлажненными и здоровыми.



