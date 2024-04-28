Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин напал на полицейского в самолете и получил условный срок
Чайная заварка будет полезна для садового участка
Учёные разработали математическую функцию для диагностики заболеваний мозга
"Росгосстрах": каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с укусом клеща
Дизайнер рассказал, какие обои выбрать для маленькой кухни
Стало известно, почему стенки аквариума зеленеют
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Фитнес-эксперт рассказал, помогут ли упражнения на пресс сделать тоньше талию
Дефицит омега-3 влияет на здоровье так же, как и курение
Секреты крепких ногтей: экспертные советы для здорового роста

Как достичь длинных ногтей

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые ногти становятся ломкими и перестают расти, что может вызывать беспокойство. Тем не менее, есть несколько простых советов, которые помогут ногтям вернуть здоровый вид.

Как достичь длинных ногтей
Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Косметолог и специалист по ногтям Елена Валуева рассказывает, что главное — бережное обращение с ногтями. Регулярное использование масла для кутикулы помогает увлажнять и укреплять ногти. Важно также обратить внимание на биотин, витамин группы В, который может помочь укрепить ногтевую пластину. При выборе пилочки для ногтей предпочтение стоит отдать мягкой пилке, а не стеклянной. Также важно правильно подпиливать ногти, двигаясь в одном направлении от внешнего края к центру. При снятии лака следует избегать средств с высоким содержанием ацетона, так как они могут сушить ногти.

Вместо этого лучше использовать средства без ацетона, обогащенные витаминами и жирными кислотами, чтобы ногти оставались увлажненными и здоровыми.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Последние материалы
Фитнес-эксперт рассказал, помогут ли упражнения на пресс сделать тоньше талию
Дефицит омега-3 влияет на здоровье так же, как и курение
Сальма Хайек вышла на сцену к Мадонне в образе Фриды Кало
Анастасия Волочкова снова на Мальдивах: балерина обещает сенсацию на отдыхе
Россия и Белоруссия договорились об ещё одном кредитном транше для импортозамещения
Продолжение истории Saab под маркой NEVS и новым названием модели Emily GT
Как сделать правильный выбор гигиенической помады
Как правильно использовать сахар для растений
Страховые случаи с автомобилями Chery возросли из-за нападения животных
Nature: создано древо жизни с 1,8 млрд буквами генетического кода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников