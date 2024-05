Британский турист в Таиланде под угрозой тюрьмы за негативный отзыв о ресторане

Британский турист подвергся угрозе тюремного заключения в Таиланде после того, как оставил поддельный негативный отзыв о ресторане, сообщает таблоид The Mirror. В деталях рассказано, что 21-летнего Александра арестовали 9 мая в его доме в Бангкоке из-за продолжительной ссоры с владельцами итальянского ресторана на острове Пхукет.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion