Британский турист в Таиланде под угрозой тюрьмы за негативный отзыв о ресторане

Британец оставил негативный отзыв о ресторане в Таиланде и был арестован

Британский турист подвергся угрозе тюремного заключения в Таиланде после того, как оставил поддельный негативный отзыв о ресторане, сообщает таблоид The Mirror. В деталях рассказано, что 21-летнего Александра арестовали 9 мая в его доме в Бангкоке из-за продолжительной ссоры с владельцами итальянского ресторана на острове Пхукет.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Конфликт между туристом и владельцами ресторана возник в 2022 году, когда Александр, отдыхая на курорте, попытался пройти через ресторан, чтобы попасть в свой кондоминиум, но получил отказ от хозяина. В ответ он разместил отрицательный отзыв о заведении и попросил своих друзей сделать то же самое. Это привело к снижению рейтинга ресторана с 4,8 до 3,1 звезды.

Владелец ресторана обратился с жалобой в полицию, утверждая, что ложные отзывы нанесли ущерб его финансам и репутации. В августе 2023 года был выдан ордер на арест Александра по обвинению в распространении ложных данных, способных нанести вред общественности.

На допросе Александр отрицал все обвинения. В Таиланде клевета рассматривается как уголовное преступление и может караться тюремным заключением на срок до двух лет.