"Филя, ты на Марсе живешь?": Успенская в ярости из-за миллионного иска Киркорова

Любовь Успенская критикует Филиппа Киркорова за иск на миллионы в трудные времена

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Успенская публично высказалась против Филиппа Киркорова после того, как стало известно, что он не отозвал свой судебный иск к ней.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Киркоров подал иск, обвинив Успенскую в распространении информации, порочащей его честь и достоинство, после ее комментариев о его якобы женоненавистническом поведении.

В ответ на требование Киркорова выплатить ему 10 миллионов рублей, Успенская в своем Instagram выразила удивление и возмущение, указав на неприемлемость требования такой суммы в условиях экономической ситуации в стране.

Она также предложила Киркорову помощь в покупке брюк, если ему нужны деньги, и поставила под сомнение его проживание в России из-за запрашиваемых сумм.