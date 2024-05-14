"Филя, ты на Марсе живешь?": Успенская в ярости из-за миллионного иска Киркорова

Любовь Успенская публично высказалась против Филиппа Киркорова после того, как стало известно, что он не отозвал свой судебный иск к ней.
Киркоров подал иск, обвинив Успенскую в распространении информации, порочащей его честь и достоинство, после ее комментариев о его якобы женоненавистническом поведении.
В ответ на требование Киркорова выплатить ему 10 миллионов рублей, Успенская в своем Instagram выразила удивление и возмущение, указав на неприемлемость требования такой суммы в условиях экономической ситуации в стране.
Она также предложила Киркорову помощь в покупке брюк, если ему нужны деньги, и поставила под сомнение его проживание в России из-за запрашиваемых сумм.
В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя