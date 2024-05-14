Гид по стилю: как выбирать одежду с принтами для девушек больших размеров?

Идеальные принты для девушек больших размеров: советы по выбору

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Будучи девушкой плюс-сайз, подбор стильных вещей с принтами может показаться настоящим испытанием. Часто мы убеждены, что они лишь подчеркнут наши формы. Однако это не так! Вот несколько советов от bebeautiful.in, которые помогут вам использовать принты в вашем гардеробе с уверенностью и стилем.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Моделирование силуэта

Не стоит ограничиваться только вертикальными полосами. Да, они визуально стройнят, но и другие принты могут вас удивить. Попробуйте абстрактные рисунки, ацтекские мотивы или пейсли, но обращайте внимание на расположение и количество пространства между ними. Обилие мелких узоров поможет скрыть изъяны фигуры и придать образу большую привлекательность.

Уравновешивание образа

Если вы не уверены в платьях с яркими принтами, добавьте в наряд однотонные элементы, чтобы создать равновесие. Это поможет сбалансировать стиль и избежать чрезмерного перегруза. Например, можно сочетать принтовые юбки или брюки с простыми однотонными топами.

Используйте аксессуары

Легкая накидка с принтом или шарф могут быть отличным дополнением к вашему образу. Это отличный способ добавить интереса и игривости даже в самый обыденный наряд.

Подходящий размер

Выбирайте одежду с принтами, которая хорошо сидит на вас, не слишком обтягивает и не слишком свободна. Неправильно подобранный размер может добавить вам не нужный объём.

Теперь, освоив эти простые советы, вы готовы экспериментировать с принтами без страха и сомнений. Подчеркните свою индивидуальность и стиль, играя с разнообразием узоров и текстур!

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