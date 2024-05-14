Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему для здоровья полезна езда на велосипеде
Любовь Успенская критикует Филиппа Киркорова за иск на миллионы в трудные времена
Льготная ипотека может появиться для семей с детьми старше 6 лет
Ленивые вареники с творогом и бананом: простое и полезное блюдо на завтрак или ужин
Москва догоняет Дубай по объему строительства высоток
Tesla восстанавливает рабочие места в команде Supercharging после увольнений
Лимон будет радовать своими плодами
Пассажир начал угрожать экипажу самолета спрыгнуть в море после посещения туалета
Накопительное страхование жизни: как выбрать и не ошибиться
Гид по стилю: как выбирать одежду с принтами для девушек больших размеров?

Идеальные принты для девушек больших размеров: советы по выбору

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Будучи девушкой плюс-сайз, подбор стильных вещей с принтами может показаться настоящим испытанием. Часто мы убеждены, что они лишь подчеркнут наши формы. Однако это не так! Вот несколько советов от bebeautiful.in, которые помогут вам использовать принты в вашем гардеробе с уверенностью и стилем.

Идеальные принты для девушек больших размеров: советы по выбору
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Моделирование силуэта

Не стоит ограничиваться только вертикальными полосами. Да, они визуально стройнят, но и другие принты могут вас удивить. Попробуйте абстрактные рисунки, ацтекские мотивы или пейсли, но обращайте внимание на расположение и количество пространства между ними. Обилие мелких узоров поможет скрыть изъяны фигуры и придать образу большую привлекательность.

Уравновешивание образа

Если вы не уверены в платьях с яркими принтами, добавьте в наряд однотонные элементы, чтобы создать равновесие. Это поможет сбалансировать стиль и избежать чрезмерного перегруза. Например, можно сочетать принтовые юбки или брюки с простыми однотонными топами.

Используйте аксессуары

Легкая накидка с принтом или шарф могут быть отличным дополнением к вашему образу. Это отличный способ добавить интереса и игривости даже в самый обыденный наряд.

Подходящий размер

Выбирайте одежду с принтами, которая хорошо сидит на вас, не слишком обтягивает и не слишком свободна. Неправильно подобранный размер может добавить вам не нужный объём.

Теперь, освоив эти простые советы, вы готовы экспериментировать с принтами без страха и сомнений. Подчеркните свою индивидуальность и стиль, играя с разнообразием узоров и текстур!

10 СУПЕРВЕЩЕЙ для PLUS SIZE I Мастхэвы для девушек полных девушек
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Говорим о том, что любит жимолость
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Эти растения очень любят золу
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Льготная ипотека может появиться для семей с детьми старше 6 лет
Ленивые вареники с творогом и бананом: простое и полезное блюдо на завтрак или ужин
Идеальные принты для девушек больших размеров: советы по выбору
Москва догоняет Дубай по объему строительства высоток
Tesla восстанавливает рабочие места в команде Supercharging после увольнений
Лимон будет радовать своими плодами
Пассажир начал угрожать экипажу самолета спрыгнуть в море после посещения туалета
Накопительное страхование жизни: как выбрать и не ошибиться
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете приема кредитных карт букмекерами
Какие 3 породы кошек идеально подходят для квартиры: мнение экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников