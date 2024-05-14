Как из агрессивного кота сделать мурчащего друга: секреты, которые работают

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Как вести себя с котом, чтобы он стал добрее

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Зоосфера » Кошки

Влияние поведения и подходов владельца к воспитанию несомненно сказывается на характере его питомца.

Как вести себя с котом, чтобы он стал добрее
Фото: commons.wikimedia.org by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Зная правильные методы, можно воспитать даже кота из породы с генетической предрасположенностью к агрессии.

Раннее общение

С первых дней жизни котенка стремитесь к тесному общению с ним. Однако помните: нельзя отнимать котят у кошки до достижения ими возраста 6-8 недель.

Игры и прикосновения

Ежедневные игры и ласки помогут сделать животное более общительным. Тактильный контакт способствует их социализации, успокаивает и стимулирует умственное развитие.

Избегайте наказаний

Физические наказания могут повлечь за собой месть и агрессию у кошки, поскольку это воспринимается как атака на ее независимость.

Уход за шерстью

При расчесывании используйте мягкие, нежные и ритмичные движения. Говорите с питомцем ласковым тоном во время груминга: это поможет ему расслабиться и снизить стресс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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