Как из агрессивного кота сделать мурчащего друга: секреты, которые работают

Влияние поведения и подходов владельца к воспитанию несомненно сказывается на характере его питомца.
Зная правильные методы, можно воспитать даже кота из породы с генетической предрасположенностью к агрессии.
Раннее общение
С первых дней жизни котенка стремитесь к тесному общению с ним. Однако помните: нельзя отнимать котят у кошки до достижения ими возраста 6-8 недель.
Игры и прикосновения
Ежедневные игры и ласки помогут сделать животное более общительным. Тактильный контакт способствует их социализации, успокаивает и стимулирует умственное развитие.
Избегайте наказаний
Физические наказания могут повлечь за собой месть и агрессию у кошки, поскольку это воспринимается как атака на ее независимость.
Уход за шерстью
При расчесывании используйте мягкие, нежные и ритмичные движения. Говорите с питомцем ласковым тоном во время груминга: это поможет ему расслабиться и снизить стресс.
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