Власти рассматривают новые параметры льготной ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

Льготная ипотека может появиться для семей с детьми старше 6 лет

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Российской Федерации на уровне правительства рассматриваются параметры ипотечных кредитов на льготных условиях для семей с детьми в возрасте старше 6 лет. Скоро будут представлены новые предложения программы, как сообщает агентство "РИА Новости", ссылаясь на временно исполняющего обязанности вице-премьера Марата Хуснуллина.

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"В настоящее время ведется обсуждение, Министерство финансов разрабатывает предложения. Комментировать текущую ситуацию пока рано", — прокомментировал Хуснуллин.

Камила Фазлыева, руководитель "Ипотечного бюро" и проекта "ЭлектроннаяСделка.РФ", в беседе с Циан. Журналом высказала предположение, что правительство учитывало количество семей, подпадающих под действующие программы, и их потребности в жилой площади, что стало основанием для разработки новых вариантов кредитования.

"Мне бы хотелось, чтобы установили ограничения для регионов, которые действительно нуждаются в подобных программах. Это определенно не Москва и Санкт-Петербург, ведь в противном случае мы столкнемся с теми же проблемами, которые пытаемся решить. Нам нужно переосмыслить подходы к стимулированию спроса на жилье, отходя от традиционной американской модели", — добавила Фазлыева.

Юлия Анисимова, эксперт по ипотечному кредитованию, выразила мнение, что в государственных программах не должно быть разделения по возрасту детей.

"Получается несправедливо, если семье с ребенком младше 6 лет уже не подходит такая льготная программа. Желательно было бы видеть продолжение семейной ипотеки на уже существующих условиях", — заявила она.

Ранее появилась информация, что для семей с детьми старше шести лет процентная ставка по семейной ипотеке может быть увеличена до 12% в год. Правительство рассматривает такую возможность в контексте продления программы до 2030 года.