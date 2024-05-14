Какова польза езды на велосипеде и как часто нужно ездить: мнение врачей

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Почему для здоровья полезна езда на велосипеде

1:22
Здоровье

Езда на велосипеде полезна не только для физического, но и для психического здоровья.

Почему для здоровья полезна езда на велосипеде
Фото: commons.wikimedia.org by Paulkeller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Польза езды на велосипеде для психического здоровья

Езда на велосипеде способствует укреплению нервной системы. С помощью такой физической активности отступают проблемы и навязчивые мысли, значительно снижается уровень тревожности. Таким образом человек отвлекается от повседневных забот, улучшает свое настроение и общее самочувствие.

С помощью этой физической активности человек получает огромный заряд энергии и хорошее эмоциональное состояние. Кроме того, во время езды на велосипеде ускоряется процесс кровообращения, что способствует замедлению старения кожи и всего организма.

Во время катания вырабатывается коллаген, который замедляет образование морщин. Регулярно катаясь на велосипеде, вы будете тренировать мышцы ног, груди, спины, рук и живота одновременно.

Езда на велосипеде снижает риск сердечных заболеваний и инсульта, а также понижает кровяное давление.

Физическая активность улучшает работу мозга, концентрацию внимания и память. Поэтому езда на велосипеде продлевает молодость и здоровье не только тела, но и мозга и нервной системы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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