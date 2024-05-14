Ленивые вареники с творогом и бананом: готовятся очень быстро, нравятся детям

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Ленивые вареники с творогом и бананом: простое и полезное блюдо на завтрак или ужин

1:56
Еда

Ленивые вареники с творогом и бананом — это быстрый и простой вариант приготовления лакомства, который можно подавать на завтрак, обед или ужин. Их большой плюс в том, что готовятся такие вареники быстро, ведь вам не нужно тратить время на их лепку!

Ленивые вареники с творогом и бананом: простое и полезное блюдо на завтрак или ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Illustratedjc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 500 г творога,

— 1 яйцо,

— 1-2 столовые ложки сахара,

— щепотка соли,

— щепотка ванилина,

— 2 спелых банана,

— 3 столовые ложки сливочного масла,

— 300 г муки.

Приготовление:

  1. Если у вас есть зернистый творог, протрите его через сито или разотрите толкушкой, чтобы получить однородную текстуру.
  2. В большой миске взбейте яйцо с сахаром, солью и ванилином до образования однородной смеси.
  3. Вилкой разомните спелые бананы до состояния пюре.
  4. Добавьте творог и пюре банана в яичную смесь, а затем добавьте сливочное масло. Хорошо перемешайте все ингредиенты вместе.
  5. Добавьте муку и постепенно замесите мягкое и эластичное тесто. Оставьте его на несколько минут, чтобы отдохнуло.
  6. Разделите тесто на несколько равных частей и раскатайте каждую в тонкий круг.
  7. Начините каждый круг теста порцией начинки из творога и банана, а затем аккуратно сформируйте вареники, складывая края и закрывая начинку.
  8. Поставьте вареники в кипящую подсоленную воду и варите до тех пор, пока они не всплывут на поверхность. Это обычно занимает около 3-5 минут.
  9. Аккуратно слейте вареники и подайте их на стол. Подаются они обычно со сметаной, мёдом или сливочным соусом.

Теперь вы можете насладиться вкусными варениками с творогом и бананом. Это прекрасная закуска или десерт, который подойдет для любого времени дня. Приятного аппетита!

Ленивые вареники с бананом. Что приготовить на завтрак // Cottage cheese ball with banana
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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