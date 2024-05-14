Ленивые вареники с творогом и бананом: готовятся очень быстро, нравятся детям

Ленивые вареники с творогом и бананом — это быстрый и простой вариант приготовления лакомства, который можно подавать на завтрак, обед или ужин. Их большой плюс в том, что готовятся такие вареники быстро, ведь вам не нужно тратить время на их лепку!
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Ингредиенты:
— 500 г творога,
— 1 яйцо,
— 1-2 столовые ложки сахара,
— щепотка соли,
— щепотка ванилина,
— 2 спелых банана,
— 3 столовые ложки сливочного масла,
— 300 г муки.
Приготовление:
Если у вас есть зернистый творог, протрите его через сито или разотрите толкушкой, чтобы получить однородную текстуру.
В большой миске взбейте яйцо с сахаром, солью и ванилином до образования однородной смеси.
Вилкой разомните спелые бананы до состояния пюре.
Добавьте творог и пюре банана в яичную смесь, а затем добавьте сливочное масло. Хорошо перемешайте все ингредиенты вместе.
Добавьте муку и постепенно замесите мягкое и эластичное тесто. Оставьте его на несколько минут, чтобы отдохнуло.
Разделите тесто на несколько равных частей и раскатайте каждую в тонкий круг.
Начините каждый круг теста порцией начинки из творога и банана, а затем аккуратно сформируйте вареники, складывая края и закрывая начинку.
Поставьте вареники в кипящую подсоленную воду и варите до тех пор, пока они не всплывут на поверхность. Это обычно занимает около 3-5 минут.
Аккуратно слейте вареники и подайте их на стол. Подаются они обычно со сметаной, мёдом или сливочным соусом.
Теперь вы можете насладиться вкусными варениками с творогом и бананом. Это прекрасная закуска или десерт, который подойдет для любого времени дня. Приятного аппетита!
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Ленивые вареники с бананом. Что приготовить на завтрак // Cottage cheese ball with banana