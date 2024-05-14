Британские учёные разрушили миф о пользе сна для очистки мозга от токсинов

Новое исследование британских ученых из Британского научно-исследовательского института деменции ставит под сомнение ранее существовавшую теорию о благотворном влиянии сна на процесс очищения мозга от токсинов.
В ходе эксперимента на мышах было установлено, что во время сна процесс выведения токсинов и перемещения жидкости в мозгу снижается. Клиренс специального красителя, использованного для наблюдения за этим процессом, уменьшился на 30% у спящих мышей и на 50% у мышей под наркозом, по сравнению с бодрствующими животными, сообщает Nature Neuroscience.
Эти данные опровергают предположение, что мозговые волны способствуют вымыванию отходов из мозга во время сна.
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