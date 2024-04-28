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Нехватка этого вещества в организме по вредности приравнивается к курению

Дефицит омега-3 влияет на здоровье так же, как и курение

1:05
Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале рассказала о том, что нехватка жирных кислот омега-3 приравнивается по вредности к курению. Об этом пишет Sports.kz.

Дефицит омега-3 влияет на здоровье так же, как и курение
Фото: openverse.org by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Это эссенциальные (жизненно необходимые) вещества, и их недостаток сильно отражается на здоровье, иммунитете и качестве жизни. Напомню, что омега-3 содержится, например, в жирной океанической рыбе, и тем, кто не имеет к ней доступа, но хочет вести здоровый образ жизни, приходится принимать рыбий жир", — сказала врач.

Эндокринолог поделилась результатами исследования сердца и факторов смерти, которое проводится в США в городе Фрамингем. Согласно полученным данным, низкий уровень омега-3 в организме человека может привести к ранней смерти, такое состояние вредит здоровью, как и курение.

Те участники исследования, у кого был высокий уровень жирных кислот, риск смерти был меньше на 33 процента.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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