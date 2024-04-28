Учтено 9500 видов цветковых растений: учёные создали древо жизни с 1,8 млрд буквами генетического кода

Биологи создали комплексное древо жизни, используя 1,8 миллиарда символов генетического кода из более чем 9500 видов цветковых растений, что представляет около 60% всех известных родов.
Работа, опубликованная в журнале Nature и выполненная международной группой из 279 ученых, включает в себя значительные технологические инновации для обработки данных. Исследование раскрывает новые аспекты эволюции и доминирования цветковых растений, а также обещает способствовать идентификации новых видов, уточнению классификации, поиску лекарственных соединений и сохранению растительности в условиях изменения климата.
Проект также включал анализ древних и ранее не секвенированных образцов, а также использование окаменелостей для восстановления временной шкалы древа жизни, подчеркивая бурное разнообразие цветковых растений после их появления и новый всплеск разнообразия около 40 миллионов лет назад.
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