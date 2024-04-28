Учтено 9500 видов цветковых растений: учёные создали древо жизни с 1,8 млрд буквами генетического кода

Nature: создано древо жизни с 1,8 млрд буквами генетического кода

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Биологи создали комплексное древо жизни, используя 1,8 миллиарда символов генетического кода из более чем 9500 видов цветковых растений, что представляет около 60% всех известных родов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Работа, опубликованная в журнале Nature и выполненная международной группой из 279 ученых, включает в себя значительные технологические инновации для обработки данных. Исследование раскрывает новые аспекты эволюции и доминирования цветковых растений, а также обещает способствовать идентификации новых видов, уточнению классификации, поиску лекарственных соединений и сохранению растительности в условиях изменения климата.

Проект также включал анализ древних и ранее не секвенированных образцов, а также использование окаменелостей для восстановления временной шкалы древа жизни, подчеркивая бурное разнообразие цветковых растений после их появления и новый всплеск разнообразия около 40 миллионов лет назад.