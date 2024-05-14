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Сохраните себе эти способы дочиста отмыть от краски малярный валик — пригодится

Три способа отмыть малярный валик от краски

1:17
Недвижимость » Ремонт

Известная вам своими полезными советами дизайнер Юлия Тычино настоятельно не рекомендует самостоятельные малярные работы. Но если всё же решитесь, вам не обойтись без важной информации по содержанию инструментов в чистоте по их окончании.

Три способа отмыть малярный валик от краски
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Итак, три способа отмыть малярный валик от краски — в зависимости от её типа.

Водоэмульсионная краска

Пока краска не застыла, валик достаточно просто отжать.

Если он уже засох, приготовьте две банки: в одной растворите в воде две столовые ложки жидкого мыла, в другую налейте чистую воду. В одной ёмкости промывайте валик, в другой — споласкивайте.

Масляная краска

Погрузите валик в тазик с растворителем на 20 минут. Затем катайте им по дну, пока он не перестанет оставлять следы. При необходимости уберите частицы красящих пигментов вручную. Лучше наденьте перчатки.

Акриловая краска

Пока валик не высох, его можно отмыть обычной водой. Если краска застыла, придётся прибегнуть к помощи растворителя на основе ацетона, бензина или уайт-спирита — по аналогии с вышеизложенным способом с масляными красками.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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