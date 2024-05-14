Сохраните себе эти способы дочиста отмыть от краски малярный валик — пригодится

Известная вам своими полезными советами дизайнер Юлия Тычино настоятельно не рекомендует самостоятельные малярные работы. Но если всё же решитесь, вам не обойтись без важной информации по содержанию инструментов в чистоте по их окончании.
Пока краска не застыла, валик достаточно просто отжать.
Если он уже засох, приготовьте две банки: в одной растворите в воде две столовые ложки жидкого мыла, в другую налейте чистую воду. В одной ёмкости промывайте валик, в другой — споласкивайте.
Погрузите валик в тазик с растворителем на 20 минут. Затем катайте им по дну, пока он не перестанет оставлять следы. При необходимости уберите частицы красящих пигментов вручную. Лучше наденьте перчатки.
Пока валик не высох, его можно отмыть обычной водой. Если краска застыла, придётся прибегнуть к помощи растворителя на основе ацетона, бензина или уайт-спирита — по аналогии с вышеизложенным способом с масляными красками.
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