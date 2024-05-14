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Россияне устремились в Китай: спрос на страховки для поездок в КНР вырос в 12 раз

"Совкомбанк Страхование" сообщил о 12-кратном взлёте спроса на полисы ВЗР в Китай

2:01
Страхование

С начала 2024 года зафиксирован резкий рост спроса на страховые полисы ВЗР для путешествий в Китай, который увеличился в 12,7 раза по сравнению с первым кварталом 2023 года, сообщает "Совкомбанк Страхование".

"Совкомбанк Страхование" сообщил о 12-кратном взлёте спроса на полисы ВЗР в Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Чжанчжуган is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это продолжает тенденцию, начавшуюся во втором квартале прошлого года, когда спрос вырос в шесть раз, и востребованность страховок оставалась высокой до начала текущего года.

По данным страховщика, Китай стал одним из трёх наиболее популярных направлений, куда туристы часто покупают полисы. Лидерами остаются страны Шенгенской зоны и Таиланд.

Повышенный интерес к страхованию поездок в Китай связан с увеличением туристической привлекательности региона, доступными ценами на отдых и билеты, а также ростом деловых поездок в эту страну. Наиболее предпочтительный срок действия полисов составляет от одной до двух недель (52%), менее популярны полисы на срок от 22 до 30 дней (7,3%) и от 15 до 21 дня (7%).

Общий спрос на страховки для выезда за границу постепенно восстанавливается после активного роста в 2022-2023 годах, связанного с увеличением количества международных поездок в период мобилизационных мероприятий. В первом квартале 2024 года наибольшей популярностью пользовались краткосрочные полисы на период до двух недель.

Среди всех страховых рисков наибольшим спросом пользовались полисы от несчастного случая. Также было зафиксировано рекордное количество полисов, купленных на случай утраты багажа, отмечает страховая компания.

Ранее в Госдуме предложили ввести двусторонние механизмы страхования между БРИКС и ШОС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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