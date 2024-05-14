В Перми внедрили бактерии в сорбент, чтобы он эффективнее поглощал тяжёлые металлы из сточных вод

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При помощи микробов студентка повысила поглощение загрязнений вермикулитом на 20%

1:33
Наука

Для очистки сточных вод производственного происхождения успешно используют вермикулит — минерал с отличными сорбирующими свойствами. Студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета из Монголии Дулгуун Энхтур сумела улучшить их на 20%, особенно в отношении ионов тяжёлых металлов. О её разработке сообщила пресс-служба ПНИПУ.

При помощи микробов студентка повысила поглощение загрязнений вермикулитом на 20%
Фото: Flickr by Irish Defence Forces from Ireland is licensed under CC-BY-2.0

Структура вермикулита — слоистая, благодаря чему, впитывая примеси, он может разбухать в 7-10 раз. А если внутри него поселить микроорганизмы, образовав таким образом биосорбент, то он и поглощает лучше, и, что ещё важнее, меньше подвержен влиянию внешних факторов, таких как свет, температура и pH среды.

В Пермском Политехе оценили способность вспученного вермикулита к адсорбции солей цинка, меди и никеля.

"Результаты нашего исследования показывают, что нанесение клеток микроорганизмов на поверхность вермикулита увеличивает на 20% и более его поглотительную способность по отношению к большинству ионов металла, за исключением меди", — рассказала доцент кафедры химии и биотехнологии кандидат химических наук Ольга Бахирева.

Эти результаты автор разработки Дулгуун Энхтур представила на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Химия. Экология. Урбанистика" в апреле этого года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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