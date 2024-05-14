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Как ухаживать за арбузами в теплице?

Секреты ухода за арбузами

2:07
Садоводство » Советы

Арбузы — это любимые летние фрукты, которые мы обожаем есть в жаркие дни. Однако, чтобы получить хороший урожай в огороде, необходимо правильно ухаживать за арбузами. В этой статье мы расскажем вам о нескольких важных шагах, которые помогут вам вырастить здоровые и вкусные арбузы в теплице.

Секреты ухода за арбузами
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич

1. Выберите правильное место для теплицы. Перед тем, как начать выращивать арбузы в теплице, необходимо выбрать подходящее место для ее установки. Теплица должна быть расположена на солнечной стороне сада, чтобы растения получали достаточно солнечного света. Также важно, чтобы вокруг теплицы было достаточно места для проветривания и обслуживания.

2. Подготовьте почву. Арбузы любят плодородную и хорошо дренированную почву. Перед посадкой семян или рассады, необходимо подготовить почву, добавив в нее компост или перегной. Также можно использовать специальные удобрения для тепличных культур.

3. Следите за температурой. Арбузы любят тепло, но не переносят слишком высокие температуры. В теплице необходимо поддерживать оптимальную температуру воздуха, которая должна быть в пределах 25-30 градусов Цельсия. Для этого можно использовать вентиляционные отверстия или установить систему автоматического контроля температуры.

4. Обеспечьте растения достаточным поливом. Арбузы нуждаются в регулярном поливе, особенно в период цветения и плодоношения. В теплице важно поддерживать постоянную влажность почвы, но не допускать ее переувлажнения. Лучше поливать растения утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев от солнечных лучей.

5. Поддерживайте чистоту в теплице. Регулярно убирайте сорняки и опавшие листья, чтобы предотвратить развитие болезней и вредителей. Также следите за состоянием растений и при необходимости обрабатывайте их специальными препаратами.

Выращивание арбузов в теплице
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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