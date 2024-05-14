Как получить компенсацию за потерянный багаж: опыт россиянки с Turkish Airlines

Россиянка получила от Turkish Airlines $600 за потерянный багаж и подала в суд

3:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Багаж россиянки, летевшей рейсами авиакомпании Turkish Airlines из Москвы на Сицилию через Анталью и Стамбул, искали около двух месяцев. Однако найти чемодан так и не удалось. Недавно Людмила получила письмо от Turkish Airlines с предложением компенсировать потерю, но сумма компенсации её категорически не устроила.

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"Они предлагают 600 долларов, что составляет около 55,2 тыс. руб. Из этой суммы 508 евро (548 долларов) — это расходы на покупку вещей в Катании, которые я вынуждена была приобрести по прилету, когда стало ясно, что мой чемодан потерялся. Все это подтверждено чеками. А стоимость самого багажа они оценили всего в 50 долларов. Между тем, по моим подсчетам, в чемодане было вещей примерно на 4 тыс. евро, не считая косметики. Один ноутбук стоит почти 130 тыс. руб.", — рассказала Людмила TourDom. ru.

Женщина намерена оспорить решение авиакомпании, так как согласно Монреальской конвенции за потерю багажа можно получить компенсацию до 1288 SDR (специальных прав заимствования). На 14 мая 2024 года курс SDR составляет 121 руб., то есть пассажирка может рассчитывать на выплату до 155,8 тыс. руб.

Юристы подтвердили, что туристы могут ссылаться на Монреальскую конвенцию в спорах с перевозчиками, так как Россия присоединилась к ней. Однако они должны быть готовы документально подтверждать свои претензии.

"Логично, что предложенная авиакомпанией сумма учитывает только её интересы. Туристу нужно будет доказать сумму ущерба и связь между действиями авиакомпании и этим ущербом. Например, необходимо будет предоставить суду чеки на покупку вещей и подтвердить факт их нахождения в утерянном чемодане", — прокомментировал TourDom. ru Вадим Погорелов, руководитель юридического отдела компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры”".

Чеки на технику, одежду и косметику из чемодана у Людмилы не сохранились, но в описании багажа, отправленном перевозчику, она приложила фото вещей (включая аналогичные) с их ценой в интернет-магазинах.

"Доказать наличие ценных вещей в багаже часто довольно сложно", — отметил Дмитрий Давыденко, председатель Всероссийского общества защиты прав туристов.

Туристка может обратиться к перевозчику с претензией, чтобы оспорить сумму компенсации. Если компромисса не удастся достичь, остается вариант судебного иска. Ситуация осложняется тем, что ответчиком будет иностранная компания. Однако Людмиле повезло — она покупала авиабилеты из Москвы на Сицилию одной бронью, поэтому ей не нужно ехать в Турцию для разрешения спора.

"Стоимость билетов, например, в Европу, если их приобретать одной бронью, сейчас высока. Дешевле покупать перевозку по отдельности, чем и пользуются пассажиры. Но в таком случае все разбирательства проходили бы в другой стране", — отметил Дмитрий Давыденко.

Людмила может решать вопрос по месту жительства.

"Несмотря на указание ст. 30 ГПК РФ о предъявлении иска по месту нахождения перевозчика, нормы ст. 29 ГПК РФ и ст. 17 Закона РФ "О защите прав потребителей" позволяют пассажиру подать иск в суды на территории России, так как у рассматриваемого перевозчика есть представительства в нашей стране", — отметил Вадим Погорелов.