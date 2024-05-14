Такую вкусную рыбу вы ещё не пробовали: запечённый лосось в соусе из грецких орехов и семян конопли

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Лосось с глазурью из грецких орехов и семян конопли: аппетитный ужин

1:21
Еда

Лёгкая, здоровая и сытная еда, которая идеально подходит для семейных ужинов.

Лосось с глазурью из грецких орехов и семян конопли: аппетитный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки семян конопли
  • 3 столовые ложки грецких орехов
  • Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу
  • 1 лимон, разрезанный пополам
  • Филе лосося
  • 3 чайные ложки арахисового масла

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Измельчите грецкие орехи в кухонном комбайне, в небольшой миске смешайте грецкие орехи, семена конопли, соль и перец. Отложите в сторону.
  3. В отдельной миске смешайте лимонный сок и одну чайную ложку арахисового масла.
  4. Положите лосося на лист пергаментной бумаги и смажьте смесью лимона и арахисового масла.
  5. Посыпьте лосося смесью из семян конопли и грецких орехов.
  6. В чугунную сковороду добавьте оставшееся арахисовое масло. Поставьте на сильный огонь. Как только масло нагреется, добавьте филе лосося кожей вниз. Готовьте около трёх минут на сильном огне, пока кожица не подрумянится.
  7. Отправьте форму в духовку и запекайте, пока рыба не будет полностью готова. Это займёт примерно 8–10 минут.
Вы удивитесь, какой он СОЧНЫЙ! ЛОСОСЬ в духовке за 7 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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