Первая крытая площадка для лазертага на Самуи: The OUTRIGGER Koh Samui Beach Resort открывает новинку

На тайском острове Самуи открылась первая крытая площадка для лазертага

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

На тайском острове Самуи открылась первая площадка для лазертага. The OUTRIGGER Koh Samui Beach Resort представил новинку сезона — первую крытую площадку для лазертага мирового класса на острове.

Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Гостям курорта предоставляется возможность участвовать в захватывающих сражениях с использованием безопасных лазерных винтовок и сенсорных жилетов. Это отличная возможность проверить свою ловкость, стратегическое мышление и навыки меткой стрельбы.

Генеральный менеджер отеля Лиа Маттерс заявила, что целью курорта является разнообразие отдыха для туристов, посещающих остров Самуи.

"С нашим эксклюзивным залом для лазертага и другой инфраструктурой, подходящей для семейного отдыха, мы гарантируем, что гости получат незабываемые впечатления независимо от капризов погоды", — сказала она.

Помимо лазертага, гости курорта могут посетить детский развлекательный клуб Coral и семейный пляжный клуб Edgewater с бассейнами на берегу моря. Центр лазертага открыт с 10:00 до 22:00, стоимость входного билета составляет 350 бат (10 долларов) за пятичасовой сеанс или 500 бат (14 долларов) с человека за дневной абонемент.