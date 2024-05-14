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Египет намерен пересмотреть отношения с Израилем

Египет намерен понизить уровень дипломатических отношений с Израилем

1:02
Мир

Египет намерен пересмотреть отношения с Израилем и понизить их дипломатический статус.

Египет намерен понизить уровень дипломатических отношений с Израилем
Фото: flickr.com by Joi Ito is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ухудшение отношений Израиля и Египта связано с намерением сионистского режима провести операцию в Рафахе против ХАМАС. Однако в связи с тем, что в городке сосредоточено более 1 миллиона жителей, военные действия сионистов приведут к невиданным жертвам (в Секторе Газа уже погибли более 35000 мирных жителей). Египет, который ранее занимал достаточно лояльную позицию по отношению к Израилю после подписания Кемп-Дэвидских соглашений 1979 года, наконец-то намерен пересмотреть отношения с Израилем. Также в Каире готовы прекратить посреднические усилия в палестино-израильском конфликте.

Агрессивные действия сионистов привели к всплеску антисемитизма во всём мире, против политики Израиля в Палестине выступают даже его ближайшие союзники в Европе и США. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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