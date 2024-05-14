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Безопасный экспорт: в Госдуме предложили ключевые изменения в экономической политике БРИКС и ШОС

БРИКС и ШОС могут установить двусторонние механизмы страхования экспорта

1:13
Страхование

Кандидат в министры экономического развития России Максим Решетников предложил создать двусторонние механизмы страхования и перестрахования по независимой инфраструктуре в сфере экспорта между странами БРИКС и ШОС. Об этом сообщает ТАСС.

БРИКС и ШОС могут установить двусторонние механизмы страхования экспорта
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

С такой инициативой Решетников выступил на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

В январе замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что до момента принятия единой валюты БРИКС, союз должен пойти по пути дедолларизации и торговли в национальных валютах. То же самое дипломат предложил в отношении ШОС.

Россия является председателем БРИКС с 1 января 2024 г. До конца года запланировано более 200 мероприятий широкой тематики, главным из которых станет саммит глав стран-участников в октябре 2024 г. в Казани.

Ранее оператор "Северного потока" напомнил, что каждая нить газопровода застрахована отдельно, и потребовал от страховщиков 400 млн евро.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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