На какие события работает кошачий локатор: предсказание обеспечено на 100%

Стало известно, что могут предсказывать кошки

3:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Есть несколько теорий. Одна из них говорит, что кошки способны воспринимать статические изменения, которые происходят непосредственно перед землетрясением.

Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Другая теория утверждает, что кошки ощущают маленькие вибрации, которые происходят в земле перед толчком большой магнитуды через подушечки на лапах.

Природные катастрофы

Как и в случае с землетрясениями, люди замечали, что кошки могут предчувствовать явления, которые происходят перед некоторыми природными катастрофами, благодаря своим острым чувствам. Кошки могут заметить, что приближается вулканическое извержение, циклон, цунами или даже ураган.

Причина в том, что перед всеми этими природными "бедствиями" происходят изменения в атмосферном давлении, температуре, направлении ветра и движениях земли.

Некоторые болезни

Скорее чем предсказывать их, несколько исследований показали, что кошки способны обнаруживать наличие некоторых болезней в организме человека, а также у своих сородичей.

Есть много свидетельств людей, которые обнаружили у себя рак после того, как их пушистый друг настойчиво приземлялся на определенную область тела.

Также есть случаи, когда кошки помогали своим хозяевам контролировать уровень сахара в крови или предупреждали о приближающихся приступах эпилепсии. Вероятно, кошки могут чувствовать запах или изменения в биоэлектрическом поле человека.

Настроения

Кошки очень хорошо понимают настроения своих хозяев и других людей. Они могут почувствовать, когда вы грустите, злитесь, радуетесь или беспокоитесь.

Кошки могут реагировать на ваше настроение разными способами: утешать вас, игнорировать вас, поддерживать вас или дразнить вас. Кошки читают ваше настроение по вашему тону голоса, вашим жестам, вашему запаху и вашему взгляду.

Визиты

Многие кошки не любят посторонних людей в своем доме и стараются избегать их. Однако иногда кошки могут предугадать, что к вам скоро придет гость. Как они это делают? Есть несколько возможных объяснений.

Одно из них заключается в том, что кошки замечают изменения в вашем поведении перед визитом: вы начинаете убираться, готовиться, звонить по телефону и т. д. Другое объяснение заключается в том, что кошки слышат шумы за дверью или запахи из подъезда.

Смерть

Это самое загадочное и спорное явление, связанное с кошками. Есть много историй о том, как кошки предсказывали смерть своих хозяев или других людей. Например, известен случай кошки по имени Оскар, которая жила в доме престарелых и посещала пациентов за несколько часов до их смерти.

Как кошки могут знать о смерти? Некоторые ученые полагают, что кошки могут обнаруживать запах химических веществ, которые выделяются из организма человека перед смертью. Другие считают, что кошки чувствуют энергетические изменения или духовное присутствие.

Вот некоторые вещи, которые способны предсказывать домашние кошки. Однако это не значит, что все кошки одинаково чувствительны к этим явлениям или что они всегда правы в своих предчувствиях.

Кошки — это уникальные и индивидуальные существа, которые имеют свой характер и свои способности. Но одно можно сказать точно: кошки — это удивительные питомцы, которые могут обогатить нашу жизнь и подарить нам много радости и любви.