Вкусный персиковый смузи с базиликом и греческим йогуртом: охладит и утолит жажду

Как приготовить смузи с базиликом и персиком

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Персиковый смузи с базиликом — идеальный летний напиток, который утолит жажду.

Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.

Это напиток, приготовленный с использованием персиков, персикового нектара, сока лайма, греческого йогурта и базилика.

Ингредиенты

2 чашки персиков

3,5 столовой ложки персикового нектара

1/2 столовой ложки лимонного сока

4 кубика льда

1/4 стакана базилика

1 чашка простого греческого йогурта

1/4 стакана воды

Приготовление

Добавьте персики в чашу блендера вместе с листьями базилика, лимонным соком, йогуртом, персиковым нектаром и кубиками льда. Смешивайте, пока смесь не станет однородной. Если смесь слишком густая, добавьте в неё воды. Разлейте смузи по бокалам и украсьте листьями базилика.