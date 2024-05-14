Вкусный персиковый смузи с базиликом и греческим йогуртом: охладит и утолит жажду

Персиковый смузи с базиликом — идеальный летний напиток, который утолит жажду.
Это напиток, приготовленный с использованием персиков, персикового нектара, сока лайма, греческого йогурта и базилика.
Добавьте персики в чашу блендера вместе с листьями базилика, лимонным соком, йогуртом, персиковым нектаром и кубиками льда. Смешивайте, пока смесь не станет однородной. Если смесь слишком густая, добавьте в неё воды. Разлейте смузи по бокалам и украсьте листьями базилика.
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