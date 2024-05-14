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Вкусный персиковый смузи с базиликом и греческим йогуртом: охладит и утолит жажду

Как приготовить смузи с базиликом и персиком

0:55
Еда

Персиковый смузи с базиликом — идеальный летний напиток, который утолит жажду.

Как приготовить смузи с базиликом и персиком
Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.

Это напиток, приготовленный с использованием персиков, персикового нектара, сока лайма, греческого йогурта и базилика.

Ингредиенты

  • 2 чашки персиков
  • 3,5 столовой ложки персикового нектара
  • 1/2 столовой ложки лимонного сока
  • 4 кубика льда
  • 1/4 стакана базилика
  • 1 чашка простого греческого йогурта
  • 1/4 стакана воды

Приготовление

Добавьте персики в чашу блендера вместе с листьями базилика, лимонным соком, йогуртом, персиковым нектаром и кубиками льда. Смешивайте, пока смесь не станет однородной. Если смесь слишком густая, добавьте в неё воды. Разлейте смузи по бокалам и украсьте листьями базилика. 

Персиковый смузи за 5 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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