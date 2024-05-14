Врач-стоматолог Шелудкова: главная причина вывиха зуба — это механическое воздействие, то есть травма

Россиянам рассказали, что такое вывих зуба, каковы его причины и лечение

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует такое понятие, как вывих зуба. Что это и как появляется рассказала директор детской стоматологической студии и врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

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Вывих зуба — это его патологическое смещение. В этом случае он смещается по отношению к альвеоле или костной лунке, в которой он зафиксирован. Причина — это механическое воздействие, то есть травма.

Вывиха зуба бывает 3 видов:

неполный вывих — зуб становится подвижным и смещается немного в сторону. Ткани десны отёчны, покрыты ранами, ссадинами или гематомами. При контакте с этим зубом, пациент чувствует боль.

полный вывих — зуб в лунке отсутствует. Из неё течёт кровь, десна опухает и краснеет.

вколоченный вывих — зуб погружается в десну, сильно укорачиваясь или даже весь уходит в лунку. При постукивании по нему пациент не чувствует боли, однако боль появляется при давлении, жевании и смыкании челюстей.

В группе риска, прежде всего, спортсмены, люди, которые ведут активный образ жизни и дети, чаще всего 6-12 лет. В последнее время частота вывихов зубов у детей сильно возросла, что связано, скорее всего, с ростом популярности активных видов спорта и отсутствии защитных капп. Ещё одна причина вывиха зуба — откусывание слишком твёрдой и жёсткой пищи, передаёт сайт aif.ru.

Неполный вывих лечат наложением шины, благодаря которой зуб фиксируют в правильном положении.

При полном вывихе делается реплантация зуба, в которой решающее значение имеет время отсутствия зуба вне рта. Важную роль в дальнейшем лечении играют условия, при которых хранился зуб и соблюдение стерильности. Обязателен приём антибиотиков.

При лечении вколоченного вывиха многое зависит от состояния здоровья пациента. Если это случилось с молочным зубом, то его обычно удаляют. Если зуб постоянный, то сохранить его не всегда возможно, потому что высок риск развития некроза пульпы, а также утраты внутреннего дентина.

Процесс приживления зуба может занять месяцы. В это время пациенту необходимо соблюдать все рекомендации врача, например, соблюдать диету и чистить зубы мягкой щёткой.