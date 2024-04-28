На Мальдивы как на дачу: Волочкова на Мальдивах пообещала "сенсацию"

Анастасия Волочкова снова на Мальдивах: балерина обещает сенсацию на отдыхе

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова, известная своей любовью к Мальдивам, где она отдыхает два раза в год, снова готовится к поездке на этот популярный курорт.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Волочковой

На этот раз балерина решила оставить в тайне детали своего путешествия и с кем она туда отправится, обещая, что это станет "сенсацией" для поклонников.

Волочкова называет Мальдивы своей "дачей" и отмечает их как место, где она может наслаждаться уединением на пляжах Индийского океана, находясь там абсолютно одна.

Ранее сообщалось, что Волочкова рассказала анекдот про эротический костюм Бабы-яги.