На Мальдивы как на дачу: Волочкова на Мальдивах пообещала "сенсацию"

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Анастасия Волочкова снова на Мальдивах: балерина обещает сенсацию на отдыхе

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова, известная своей любовью к Мальдивам, где она отдыхает два раза в год, снова готовится к поездке на этот популярный курорт.

Анастасия Волочкова снова на Мальдивах: балерина обещает сенсацию на отдыхе
Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Волочковой

На этот раз балерина решила оставить в тайне детали своего путешествия и с кем она туда отправится, обещая, что это станет "сенсацией" для поклонников.

Волочкова называет Мальдивы своей "дачей" и отмечает их как место, где она может наслаждаться уединением на пляжах Индийского океана, находясь там абсолютно одна.

Ранее сообщалось, что Волочкова рассказала анекдот про эротический костюм Бабы-яги.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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