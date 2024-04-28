На Мальдивы как на дачу: Волочкова на Мальдивах пообещала "сенсацию"

Анастасия Волочкова, известная своей любовью к Мальдивам, где она отдыхает два раза в год, снова готовится к поездке на этот популярный курорт.
На этот раз балерина решила оставить в тайне детали своего путешествия и с кем она туда отправится, обещая, что это станет "сенсацией" для поклонников.
Волочкова называет Мальдивы своей "дачей" и отмечает их как место, где она может наслаждаться уединением на пляжах Индийского океана, находясь там абсолютно одна.
Ранее сообщалось, что Волочкова рассказала анекдот про эротический костюм Бабы-яги.
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