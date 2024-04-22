Анастасия Волочкова рассказала неприличный анекдот в эфире шоу Вадима Галыгина

Волочкова рассказала анекдот про эротический костюм Бабы-яги

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова показала своё чувство юмора и рассказала анекдот с эротическим подтекстом.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Экс-прима Большого театра стала участницей "Анекдот-шоу" с Вадимом Галыгиным.

На шоу звезда балета поделилась своим любимым анекдотом. Шутливая история начиналась с того, что Баба-яга увидела красивую обнажённую русалку, которая объяснила старухе, что это её эротический костюм.

Баба-яга усвоила урок и сама разделась догола. Проходящему мимо Кощею Бессмертному старуха объяснила, что так выглядит её эротический костюм.

"Ты его хотя бы погладила", — гласит развязка анекдота, который поведала зрителям шоу Анастасия.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, мужчину с какими качествами она хочет видеть рядом с собой.