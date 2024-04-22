Анастасия Волочкова рассказала неприличный анекдот в эфире шоу Вадима Галыгина

Балерина Анастасия Волочкова показала своё чувство юмора и рассказала анекдот с эротическим подтекстом.
Экс-прима Большого театра стала участницей "Анекдот-шоу" с Вадимом Галыгиным.
На шоу звезда балета поделилась своим любимым анекдотом. Шутливая история начиналась с того, что Баба-яга увидела красивую обнажённую русалку, которая объяснила старухе, что это её эротический костюм.
Баба-яга усвоила урок и сама разделась догола. Проходящему мимо Кощею Бессмертному старуха объяснила, что так выглядит её эротический костюм.
"Ты его хотя бы погладила", — гласит развязка анекдота, который поведала зрителям шоу Анастасия.
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