Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-эксперт рассказал, помогут ли упражнения на пресс сделать тоньше талию
Дефицит омега-3 влияет на здоровье так же, как и курение
Сальма Хайек вышла на сцену к Мадонне в образе Фриды Кало
Анастасия Волочкова снова на Мальдивах: балерина обещает сенсацию на отдыхе
Россия и Белоруссия договорились об ещё одном кредитном транше для импортозамещения
Продолжение истории Saab под маркой NEVS и новым названием модели Emily GT
Как сделать правильный выбор гигиенической помады
Как правильно использовать сахар для растений
Nature: создано древо жизни с 1,8 млрд буквами генетического кода
Страховые компании зафиксировали резкое увеличение случаев повреждения автомобилей Chery животными в 2024 году

Страховые случаи с автомобилями Chery возросли из-за нападения животных

1:28
Страхование

В начале 2024 года страховые компании зафиксировали рост обращений от владельцев автомобилей Chery, связанных с повреждениями, вызванными дикими животными.

Страховые случаи с автомобилями Chery возросли из-за нападения животных
Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Страховая компания "Совкомбанк Страхование" сообщает, что большинство заявлений в первом квартале года поступило именно от владельцев данной марки. Повреждения автомобилей чаще всего происходили из-за собак и птиц. В период с января по март было урегулировано пять таких случаев на общую сумму в 333 тысячи рублей.

В одной из ситуаций повреждение кроссовера Tiggo 4 Pro в Мурманской области на сумму 162,5 тысячи рублей было вызвано кошкой, которая, убегая от собак, спряталась под машину, в результате чего собаки, пытаясь достать её, повредили автомобиль.

Также был случай в Башкортостане, когда голубь, изменив траекторию полёта, врезался в решётку радиатора Tiggo 4 Pro, причинив ущерб на 64 тысячи рублей.

Компания подчеркнула, что за первые три месяца года было урегулировано около 5 тысяч страховых случаев на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Отмечается, что в первом квартале предыдущего года подобные инциденты чаще всего происходили с автомобилями марки Renault.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Последние материалы
Баскетболистка рассказала, как побороть страх и стеснение на занятиях в зале
Часы самого богатого пассажира "Титаника" продали за 1,5 млн долларов
Авиакомпания Узбекистана запускает рейсы из Ташкента в Махачкалу
Важно ли на самом деле пить смузи, как мы обычно думаем
Эксперты рассказали, как отучить кота гулять по подоконнику
Минфин допускает повышение ставки по семейной ипотеке до 12%
Диетолог страхового дома ВСК советует сократить шашлык на праздниках
Обновленный Porsche Cayenne GTS 2025: больше мощности и современные технологии
Сергей Соседов делится секретом своей стройности
Science Daily: создан способный помочь в лечении болезни Альцгеймера наноматериал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников