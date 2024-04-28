Страховые компании зафиксировали резкое увеличение случаев повреждения автомобилей Chery животными в 2024 году

Страховые случаи с автомобилями Chery возросли из-за нападения животных

1:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

В начале 2024 года страховые компании зафиксировали рост обращений от владельцев автомобилей Chery, связанных с повреждениями, вызванными дикими животными.

Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Страховая компания "Совкомбанк Страхование" сообщает, что большинство заявлений в первом квартале года поступило именно от владельцев данной марки. Повреждения автомобилей чаще всего происходили из-за собак и птиц. В период с января по март было урегулировано пять таких случаев на общую сумму в 333 тысячи рублей.

В одной из ситуаций повреждение кроссовера Tiggo 4 Pro в Мурманской области на сумму 162,5 тысячи рублей было вызвано кошкой, которая, убегая от собак, спряталась под машину, в результате чего собаки, пытаясь достать её, повредили автомобиль.

Также был случай в Башкортостане, когда голубь, изменив траекторию полёта, врезался в решётку радиатора Tiggo 4 Pro, причинив ущерб на 64 тысячи рублей.

Компания подчеркнула, что за первые три месяца года было урегулировано около 5 тысяч страховых случаев на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Отмечается, что в первом квартале предыдущего года подобные инциденты чаще всего происходили с автомобилями марки Renault.