Страховые компании зафиксировали резкое увеличение случаев повреждения автомобилей Chery животными в 2024 году

В начале 2024 года страховые компании зафиксировали рост обращений от владельцев автомобилей Chery, связанных с повреждениями, вызванными дикими животными.
Страховая компания "Совкомбанк Страхование" сообщает, что большинство заявлений в первом квартале года поступило именно от владельцев данной марки. Повреждения автомобилей чаще всего происходили из-за собак и птиц. В период с января по март было урегулировано пять таких случаев на общую сумму в 333 тысячи рублей.
В одной из ситуаций повреждение кроссовера Tiggo 4 Pro в Мурманской области на сумму 162,5 тысячи рублей было вызвано кошкой, которая, убегая от собак, спряталась под машину, в результате чего собаки, пытаясь достать её, повредили автомобиль.
Также был случай в Башкортостане, когда голубь, изменив траекторию полёта, врезался в решётку радиатора Tiggo 4 Pro, причинив ущерб на 64 тысячи рублей.
Компания подчеркнула, что за первые три месяца года было урегулировано около 5 тысяч страховых случаев на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Отмечается, что в первом квартале предыдущего года подобные инциденты чаще всего происходили с автомобилями марки Renault.
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