Раскрыта судьба Saab: как новый инвестор планирует возродить легенду автоиндустрии

История Saab продолжается под эгидой NEVS и новым названием модели — Emily GT. Шведская компания Stenhaga Invest приобрела 80% заводского и офисного комплекса в Тролльхеттане, где раньше собирали автомобили Saab, в то время как NEVS сохранила 20%.
Неизвестный европейский инвестор, который оказался компанией из Канады EV Electra под руководством Джихада Мохаммеда, подписал намерение о покупке двух из тринадцати транспортных проектов NEVS, включая Emily GT и автономный шаттл PONS. EV Electra, расположенная в Онтарио и имеющая операции в трех европейских странах, планирует производство электрического спорткара Quds Nostrum в Италии, а также другие модели после недавних приобретений.
Стандартная версия Emily GT включает четыре двери, пять мест, батарею на 175 кВт, активную воздушную подвеску, четыре мотора в колесах с общей мощностью 484 л. с. и запас хода 621 милю по циклу WLTP. Предполагается, что производственная версия этой модели выйдет на конвейер в этом году, а продажи начнутся в августе 2025 года.
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