"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила

Оперштаб: Крымский мост работает под туристической нагрузкой

4:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пробка в Крым у Крымского моста вызвана "просто огромным" количеством туристов, которые едут на полуостров.

Фото: Чат "Крымский мост" by Krimski is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Сейчас "пробка" у Крымского моста такова:

Время ожидания ручного досмотра (когда машину проверяют визуально и зеркалом, а пассажиры идут на рамку, положив вещи на ленту — как в аэропорту) колеблется от 1,5 до 2,5 часов. Время ожидания на стационарный сканер (ИДК, "рентген" всей машины) составляет 2,5-3 часа.

Это, безусловно, не превышает рекорда лета-2023 (около 6-7 часов ожидания досмотра и 8-9 часов ожидания на сканер), когда пассажиры в пробке успевали познакомиться, выпить, дети — поиграть вместе, а некоторые устраивали дискотеки и даже пожарили шашлык.

Специальный корреспондент Pravda. Ru у Крымского моста также передаёт, что пробка "явно будет расти", в ней "машины с номерами почти всех регионов России". По его словам, в 2023 году даже летом "такого количества туристов не ехало".

Участники чатов Крымского моста (мы публиковали список самых важных чатов Крыма и Крымского моста в Telegram) дают советы стоящим и едущим на случай "пробки" у моста:

Настроиться на то, что пробка конечна, и нет способа убрать её "прикольным волшебством"

Взять с собой что-то перекусить по дороге или на "Лукойле"/"АТАНЕ", питьевой воды.

Проверьте уровень топлива, дозаправьтесь заранее (особенно, если необходима работа климат-контроля)

Для детей взять то, чем их можно занять — раскраски, пластилин, удобные "настолки", книги для чтения, аудиокниги, в конце концов, "отвлекающие гаджеты" с (мульт)фильмами и играми.

Для взаимопомощи (развлечь вместе детей, познакомиться, поделиться едой или водой, потанцевать или сыграть в нарды как в 2023 году) лучше писать в чаты Крымского моста.

Также Минтранс РФ и оперативный штаб по логистике на юге России напомнили Pravda. Ru правила проезда и досмотров у Крымского моста:

На мост с 2023 года не пропускают грузовые машины, в том числе не пропустят грузовые "Газели/Соболи/Спринтеры/Транзиты/Транспортеры", фуры, фудтраки, а также микроавтобусы с "грузовой" в СТС (кроме пикапов и "каблучков").

Также на Крымский мост не пускают эвакуаторы и грузовые прицепы (BE) к легковым машинам.

По Крымскому мосту нельзя проехать на велосипеде, мопеде, скутере, (электро)самокате — в случае объявления "тревоги по угрозе" они не смогут быстро покинуть мост.

Автодома, коневозы и "гигантские" джипы вроде RAM (а также "Тундры", "L200" и т. д.) на мост пустят.

Буксировать по мосту машину можно только на тросе или подкате.

В машине (кроме топлива в баках) можно провозить не более 100 литров любой жидкости (бензин, солярка, алкоголь, шампунь и т. д.).

На стационарный сканер (ИДК, "рентген") отправляются не только машины, где "много вещей, не могу всё достать", но и электромобили, гибриды и все микроавтобусы.

На стационарный сканер (ИДК) направят все машины, водитель которых не может показать переключение ГБО (проверка, настоящий ли баллон или ложный), и если не опускаются (но должны) стекла (значит, под обшивкой двери может быть "гадость").

Отметим, что российские и зарубежные СМИ сообщили — несмотря на близость к бывшей Украине, российский Крым "взлетел в топ-3 самых популярных регионов для отдыха".

Мало этого, на курортном Южном берегу Крыма (Большая Ялта, Большая Алушта и т. д.) на майские праздники забронированы и оплачены до 100% мест размещений.

"Люди устали бояться, доверяют опытной ПВО, им нравятся цены и виды, есть желание поехать на море — туристы хотят отдохнуть в нашем российском Крыму", — ранее цитировала турагентства Pravda. Ru.

Отметим, что транспортные ведомства (а Крымский мост находится в ведении не Крыма или Кубани, а Минтранса РФ) предупреждали — с началом майских длинных выходных и турсезона в Крым будет значительный трафик, мост переведён в режим высокой нагрузки.