Импортозамещение должно продолжаться: Россия и Белоруссия договорились об ещё одном кредитном транше

Россия и Белоруссия договорились об ещё одном кредитном транше для импортозамещения

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Белоруссия и Россия согласовали выделение дополнительного транша российского кредита для реализации высокотехнологичных совместных проектов. Об этом сообщил белорусский министр промышленности Александр Рогожник.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

В настоящее время одобрено 25 проектов, еще 7 находятся на рассмотрении. Общий объем средств для этих проектов составляет 81 млрд рублей, из которых 24 млрд рублей планируется направить на инициативы по импортозамещению. Также рассматривается возможность разработки программы совместного судостроения, сообщает ТАСС.

Соглашение о кредите на 105 млрд рублей было заключено в ноябре 2022 года и предусматривает реализацию проектов в Белоруссии с участием российской стороны.