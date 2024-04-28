Импортозамещение должно продолжаться: Россия и Белоруссия договорились об ещё одном кредитном транше

Белоруссия и Россия согласовали выделение дополнительного транша российского кредита для реализации высокотехнологичных совместных проектов. Об этом сообщил белорусский министр промышленности Александр Рогожник.
В настоящее время одобрено 25 проектов, еще 7 находятся на рассмотрении. Общий объем средств для этих проектов составляет 81 млрд рублей, из которых 24 млрд рублей планируется направить на инициативы по импортозамещению. Также рассматривается возможность разработки программы совместного судостроения, сообщает ТАСС.
Соглашение о кредите на 105 млрд рублей было заключено в ноябре 2022 года и предусматривает реализацию проектов в Белоруссии с участием российской стороны.
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