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Анализ стоимости строительства школ в регионах России: планы госдумы и счетной палаты

Володин призвал ремонтировать старые школы и экономить бюджетные средства

0:59
Недвижимость

Госдума запросит у Счетной палаты информацию о стоимости строительства школ и других социальных объектов в различных регионах. По указанию председателя Госдумы Вячеслава Володина, Комитет по контролю проведет анализ планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году объектов социальной инфраструктуры и определит среднюю стоимость строительства за квадратный метр.

Володин призвал ремонтировать старые школы и экономить бюджетные средства
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Володин отметил, что затраты на строительство социальных объектов в регионах могут отличаться до 100%. Он призвал выяснить стоимость квадратного метра школ, больниц и детских садов в разных регионах.

Также Володин указал на случаи, когда на строительство одной школы тратятся миллиарды, в то время как соседние школы нуждаются в ремонте или вообще отсутствуют. Он подчеркнул необходимость экономии бюджетных средств за счет использования типовых проектов и строительства без разработки дорогостоящих уникальных проектов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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