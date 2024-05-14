Магнитного поля нет, а выбросы плазмы есть: учёные обнаружили необычное явление на Марсе

Учёные зарегистрировали выброс плазмы на Марсе

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Зонд MAVEN, отправленный к Марсу в 2014 году, занимается изучением атмосферы Марса и его остаточного магнитного поля.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на отсутствие глобального магнитного поля у Марса, зонд обнаружил магнитное поле, исходящее от пород, которые были намагничены в прошлом.

MAVEN также изучил воздействие солнечного ветра на ионосферу Марса, которая без защиты магнитного поля подвергается прямому воздействию. Это воздействие приводит к перезамыканию магнитных линий — процессу, при котором магнитные линии нарушаются и заново соединяются, что способствует выбросу ионизированного газа в космос. Этот процесс может объяснить, как Марс потерял большую часть своей атмосферы.

В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, исследователи анализируют данные, собранные MAVEN с 2016 по 2019 год, и находят три значительных события выбросов из ионосферы. Они подробно рассматривают одно из этих событий, а анализ остальных представлен в дополнительных материалах. Исследователи выявили, что при перезамыкании магнитного поля, его ослабление и поворот приводят к ускорению частиц и нагреву катионов кислорода, что видно из изменения их энергетического спектра.

По оценкам авторов, такие выбросы происходят примерно трижды в марсианские сутки. За 4,2 миллиарда лет через эти выбросы Марс мог потерять около шести триллионов килограммов кислорода, что соответствует значительным потерям глобального океана воды.

Статья также упоминает другой механизм потери воды — диссоциативную рекомбинацию катиона формила. Этот процесс был исследован как для Марса, так и для Венеры, и результаты были опубликованы в мае 2024 года, представляя собой важный вклад в понимание атмосферных процессов на этих планетах.