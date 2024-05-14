Лидеры отдыха на природе в России: архыз возглавляет список популярных мест

Известно самое популярное место для отдыха на природе в России

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Архыз в Карачаево-Черкессии был признан лидером среди предпочтений россиян для проведения отдыха на природе, согласно исследованию онлайн-сервиса Tvil. ru, как сообщает "Лента.ру".

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Специалисты отмечают, что интерес к отдыху на турбазах в мае текущего года увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. Архыз оказался наиболее востребованным, занимая 8% от общего количества бронирований для природного отдыха.

Следующими по популярности оказались Чемал в Республике Алтай и Анапа в Краснодарском крае, набравшие 5% и 4% бронирований соответственно.

Кроме того, в список востребованных мест для отдыха на природе вошли такие направления, как Лахденпохья и Сортавала в Карелии, Коломна в Московской области, станица Должанская в Краснодарском крае и Горно-Алтайск.

Отдельное исследование показало, что на майские праздники самые доступные цены на отдых были в Сочи, Анапе, Пятигорске, Кисловодске, Казани, Волгограде и Москве.