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Лидеры отдыха на природе в России: архыз возглавляет список популярных мест

Известно самое популярное место для отдыха на природе в России

1:09
Туризм

Архыз в Карачаево-Черкессии был признан лидером среди предпочтений россиян для проведения отдыха на природе, согласно исследованию онлайн-сервиса Tvil. ru, как сообщает "Лента.ру".

Известно самое популярное место для отдыха на природе в России
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Специалисты отмечают, что интерес к отдыху на турбазах в мае текущего года увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. Архыз оказался наиболее востребованным, занимая 8% от общего количества бронирований для природного отдыха.

Следующими по популярности оказались Чемал в Республике Алтай и Анапа в Краснодарском крае, набравшие 5% и 4% бронирований соответственно.

Кроме того, в список востребованных мест для отдыха на природе вошли такие направления, как Лахденпохья и Сортавала в Карелии, Коломна в Московской области, станица Должанская в Краснодарском крае и Горно-Алтайск.

Отдельное исследование показало, что на майские праздники самые доступные цены на отдых были в Сочи, Анапе, Пятигорске, Кисловодске, Казани, Волгограде и Москве.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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