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Скандал в Tesla: уволенная за жалобы на домогательства сотрудница добилась справедливости

Tesla урегулировала дело о сексуальных домогательствах на заводе в Калифорнии

1:01
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Tesla достигла соглашения по иску бывшей сотрудницы завода во Фремонте, Тайонны Тернер, которая утверждала, что была уволена после жалоб на серьезные сексуальные домогательства. Детали урегулирования не разглашаются.

Tesla урегулировала дело о сексуальных домогательствах на заводе в Калифорнии
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тернер работала на главном сборочном заводе Tesla в Калифорнии, где компанию обвиняли в недостаточных мерах по борьбе с распространенными домогательствами в отношении чернокожих и женщин.

Судья Уильям Оррик отклонил попытку Tesla отправить дело на частное разбирательство, ссылаясь на федеральный закон 2022 года, который запрещает обязательное арбитражное урегулирование претензий, связанных с сексуальными домогательствами и нападениями.

Это первое из серии дел о сексуальных домогательствах против Tesla с 2021 года. Кроме того, компания сталкивается с рядом исков о расовой дискриминации на своем заводе во Фремонте и других объектах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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