Мы все встаем перед гардеробом и задаёмся вопросом: "Что надеть?" И решение этой проблемы может быть проще, чем вы думаете. Портал bebeautiful.in предлагает использовать несколько аксессуаров из гардероба вашего парня. Воровство никогда не было таким приятным!
Часы - важный аксессуар, который может стать выразительным дополнением к вашему образу. Почему бы не позаимствовать их у своего парня? Большие часы сейчас в моде, так что не стесняйтесь украсть у него пару.
Широкие мужские ремни могут стать стильным акцентом вашего образа. Наденьте их с джинсами-бойфрендами и футболкой для создания непринужденного, но модного лука.
Хотите придать своему образу элегантности и шарма? Позаимствуйте у парня его запонки. Они станут украшением вашего официального наряда и добавят вам уверенности.
Большие солнцезащитные очки придают образу загадочности и шарма. Они идеально дополнят ваш летний наряд, создавая неповторимый стиль.
Серебряные или черные кольца вашего парня могут стать стильным акцентом в вашем образе, если вы наденете их на большой палец.
Стильные кожаные браслеты станут отличным дополнением к вашему образу. Носите их по одному или несколько сразу для создания неповторимого стиля.
Замените свою обычную сумку на слинг вашего парня. Она не только добавит вам стиля, но и позволит удобно носить ваши вещи.
Попробуйте нанести немного его духов на свой шарф или одежду, чтобы ощущать его присутствие весь день.
Следуя этим советам, вы сможете создать стильный образ, воруя аксессуары у своего парня!
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.