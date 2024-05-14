Сбежавший из России Меладзе потерял пол миллиарда рублей

После переезда из России композитор Константин Меладзе столкнулся с серьезным снижением доходов. Он потерял 481 миллион рублей, сообщает телеграмм канал Mash.
С закрытием ООО "Виагра" и продажей особняка на Рублевке, основным источником его дохода осталась компания "Меладзе мьюзик", занимающаяся организацией концертов и владеющая несколькими торговыми знаками и звукозаписывающей студией.
За 2023 год доход компании составил всего 19 миллионов рублей, в то время как лейбл "Первое музыкальное издательство", совладельцем которого является сестра Меладзе, заработал почти два миллиарда рублей.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.