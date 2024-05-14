Сбежавший из России Меладзе потерял пол миллиарда рублей

Константин Меладзе потерял более 480 миллионов рублей после уезда из России

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После переезда из России композитор Константин Меладзе столкнулся с серьезным снижением доходов. Он потерял 481 миллион рублей, сообщает телеграмм канал Mash.

Фото: инстаграм аккаунт Константина Меладзе

С закрытием ООО "Виагра" и продажей особняка на Рублевке, основным источником его дохода осталась компания "Меладзе мьюзик", занимающаяся организацией концертов и владеющая несколькими торговыми знаками и звукозаписывающей студией.

За 2023 год доход компании составил всего 19 миллионов рублей, в то время как лейбл "Первое музыкальное издательство", совладельцем которого является сестра Меладзе, заработал почти два миллиарда рублей.