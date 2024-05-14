Скандал вокруг китайских сенсоров: Hesai обвиняет США в незаконном давлении

Китайская компания Hesai подала иск против правительства США

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Китайская компания Hesai Group, производитель лидарных датчиков для систем автономного вождения, подала в понедельник иск против правительства США после того, как была включена в список компаний, предположительно сотрудничающих с китайской военной промышленностью.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В январе текущего года Министерство обороны США добавило Hesai и другие компании в этот список, что не влечет за собой немедленные запреты, но служит предупреждением для американских компаний о рисках сотрудничества.

В иске Hesai утверждает, что ни одно китайское правительственное или военное учреждение не пыталось влиять на управление или стратегию компании, и просит суд США исключить её из списка. Это добавление вызвало "серьезный репутационный ущерб, значительное падение стоимости акций и потерю деловых возможностей".