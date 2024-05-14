Китайская компания Hesai Group, производитель лидарных датчиков для систем автономного вождения, подала в понедельник иск против правительства США после того, как была включена в список компаний, предположительно сотрудничающих с китайской военной промышленностью.
В январе текущего года Министерство обороны США добавило Hesai и другие компании в этот список, что не влечет за собой немедленные запреты, но служит предупреждением для американских компаний о рисках сотрудничества.
В иске Hesai утверждает, что ни одно китайское правительственное или военное учреждение не пыталось влиять на управление или стратегию компании, и просит суд США исключить её из списка. Это добавление вызвало "серьезный репутационный ущерб, значительное падение стоимости акций и потерю деловых возможностей".
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.