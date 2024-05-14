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Турист требует $1 млн за сломанный подлокотник: иск против Delta Airlines

Турист подал иск против авиакомпании в $1млн за сломанный подлокотник

1:20
Туризм

Турист подал необычный иск против авиакомпании Delta Airlines, требуя 1 миллион долларов в качестве компенсации за падение из-за дефектного подлокотника. Этот инцидент произошел перед вылетом из Калифорнии в Сиэтл, когда мужчина, пристегиваясь, опирался на подлокотник, который внезапно сломался, и он упал, получив трещины двух ребер. Случай, случившийся в середине 2022 года, не беспокоил его ранее, причины чего остаются неизвестными.

Турист подал иск против авиакомпании в млн за сломанный подлокотник
Фото: flickr.com by eltpics is licensed under CC BY-NC 2.0

После инцидента пассажиру оказали помощь стюардесса и дежурный врач, рейс задержался, пока сотрудники авиакомпании пытались исправить поломку. В итоге мужчина не продолжил полет, хотя не уточняется, было ли это его решение или решение авиакомпании.

Пассажир, обратившийся к адвокатам, стремится получить компенсацию, исходя из Монреальской конвенции, применяемой к международным перелетам. Его адвокаты аргументируют, что конвенция защищает их клиента, предвидя стыковку в Сиэтле перед дальнейшим рейсом в Лондон. С другой стороны, юристы Delta Airlines пытаются доказать, что падение произошло из-за неосторожности пассажира, и стремятся уменьшить сумму компенсации.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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