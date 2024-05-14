Выращивание картофеля на личном участке: законные ограничения и избежание штрафов

Недавно появились сообщения о возможных штрафах для дачников, занимающихся выращиванием картофеля на своих участках. Эксперты разъяснили ситуацию, уточнив, что запрета на выращивание картофеля нет.
Недоразумение возникло из-за ошибочной интерпретации законодательства. В частности, статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях касается использования сельскохозяйственных семян. Под штрафы попадают лишь те случаи, когда используются непроверенные или "нелегальные" семена для выращивания продукции, предназначенной для последующей продажи.
Владельцы дачных участков могут без опасений выращивать картофель для собственных нужд из любых источников. Однако те, кто планирует продавать урожай, обязаны приобретать семена у лицензированных продавцов.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.