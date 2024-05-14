Выращивание картофеля на личном участке: законные ограничения и избежание штрафов

Штраф за выращивание картофеля на даче не предусмотрен

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Недавно появились сообщения о возможных штрафах для дачников, занимающихся выращиванием картофеля на своих участках. Эксперты разъяснили ситуацию, уточнив, что запрета на выращивание картофеля нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Недоразумение возникло из-за ошибочной интерпретации законодательства. В частности, статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях касается использования сельскохозяйственных семян. Под штрафы попадают лишь те случаи, когда используются непроверенные или "нелегальные" семена для выращивания продукции, предназначенной для последующей продажи.

Владельцы дачных участков могут без опасений выращивать картофель для собственных нужд из любых источников. Однако те, кто планирует продавать урожай, обязаны приобретать семена у лицензированных продавцов.