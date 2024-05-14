ИИ на службе в армии: в Японии запустят новый исследовательский центр

В Японии запустят исследовательский центр для разработки военного ИИ

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В конце текущего года Министерство обороны Японии планирует открыть новый исследовательский центр для разработки военного ИИ совместно с коммерческими партнерами, по образцу американского DARPA.

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Центр будет вкладывать средства в частные технологические компании с трехлетним периодом оценки результатов, без обязательного возврата средств в случае неуспеха. Основными направлениями исследований станут разработка системы распознавания изображений для автономных транспортных средств, работающих в темноте, и методы обнаружения подводных лодок, сообщает Nikkei Asia.

В центре будут работать около 100 сотрудников, включая ученых и представителей частного сектора, а также проводиться разработка технологий двойного назначения.